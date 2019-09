Vigevani criticó el estado del campo de juego

El director técnico de Bolívar, César Vigevani, se quejó del estado del campo de juego del estadio Víctor Agustín Ugarte, en el partido que su equipo ganó ayer a Nacional Potosí por 3-0. Según el argentino, el mal estado de la cancha perjudicó a los dos equipos en el desenvolvimiento que tienen habitualmente en cada juego.

“Es muy valorable lo del triunfo, especialmente por el campo de juego, es una de los peores canchas en las que hemos jugado. Ojalá la puedan arreglar porque esto es parte de mejorar la calidad del fútbol boliviano. Los jugadores hicieron un gran esfuerzo para pasar la pelota”, subrayó el entrenador.

El DT aclaró que el estadio potosino tenía anteriormente muy buen mantenimiento, algo que no ocurre en la actualidad. “Hoy está mal toda la cancha, muy picada y no se puede parar la pelota y no me equivoco al mencionar que eso influyó en el juego de ambos equipos”, consideró.

Sobre el partido, el DT de los académicos se refirió a la inteligencia que tuvieron sus dirigidos para sacar las tres unidades, además de la contundencia que mostraron en la parte complementaria. “Bolívar fue muy contundente en la victoria en el segundo tiempo y defensivamente estuvimos bien parados, ya que nuestros centrales ganaron todos los duelos”, analizó.

Luego del partido de ayer, los jugadores Vladimir Castellón y Adrián Jusino terminaron golpeados e inmediatamente comenzaron un tratamiento con el cuerpo médico.

Castellón tiene un golpe en el tobillo derecho, mientras que Jusino terminó el juego con un codazo en el rostro. Óscar Ribera fue otro que se resintió de un golpe que tuvo en la Selección en las costillas. Para jugar el domingo frente a Sport Boys, podrá retornar al equipo el capitán Juan Carlos Arce que ayer no estuvo en el onceno por la acumulación de cinco tarjetas amarillas.

