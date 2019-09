Violencia, excesos y detenidos a 35 días de las elecciones generales

Violencia, excesos y 6 detenidos a 35 días de las elecciones generales

Santa Cruz.– Una jornada violenta fue la que se vivió el pasado jueves cuando militantes del MAS convocaron a una toma de las rotondas del 2do. anillo en Santa Cruz, lo que provocó una contra movilización de los sectores que resisten al partido de gobierno en Santa Cruz, que terminó con patadas, puñetes, vandalismo; el destrozo de 2 casas de campaña del MAS y 6 jóvenes detenidos preventivamente en la cárcel de Palmasola.

El presidente Evo Morales, manifestó que las elecciones se ganan con votos y no con bates, mientras que Carlos Mesa, resaltó la actitud del titular del ente cívico para evitar que la marcha de campesinos llegue a Santa Cruz y cerque la Gobernación del departamento.

El ministro de Gobierno, fue mucho más duro y llamó cobardes, racistas y maleantes a quienes participaron de esta jornada de violencia, afectando al menos 2 casas de campaña del MAS. El Senador, Óscar Ortíz, manifestó que lo que sucedió fue una respuesta a las provocaciones del MAS.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El candidato a 2do. senador por el MAS, Rolando Borda, acusó e identificó al presidente del Comité Cívico, como el responsable de la violencia desatada, Fernando Camacho rechazó las acusaciones en su contra manifestado que no teme a que le inicien procesos, que no es un cobarde y que no va a huir del país, considera que Romero perdió la objetividad en su caso tras las denuncias y vínculos de su persona con Gonzalo Medina.