Activan ocho sistemas para cuidar el voto

Beatriz Layme / La Paz

Ante el temor de un fraude, frentes de oposición, activistas e instituciones activaron al menos ocho sistemas para el control del voto en Bolivia y en el exterior, de cara al 20-O.

Bolivia Dice No (BDN) y Comunidad Ciudadana (CC) crearon, por separado, aplicaciones que serán operadas sólo por sus jefes de recintos electorales y delegados de mesa. De esa forma –aseguraron– evitarán la “duplicidad” de datos.

El MNR también creó una app “No al fraude Bo2019” y UN liberó la iniciativa “Que lo muertos no voten”. Entre las iniciativas de cuidado del voto también están: Manda tu acta, Tu voto cuenta, Control del voto y Blud Control electoral en el exterior (ver detalles en la infografía).

Los sistemas de control

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Gustavo Aliaga, encargado del control del voto de CC, explicó que los más de 10.000 delegados de ese frente -de dentro como fuera del país- enviarán a su cuartel informático fotografías del acta de escrutinio y de la pizarra en la que se registrará el conteo. El centro de operaciones de esa fuerza está en La Paz.

“Nuestro sistema es lineal. El delegado enviará la fotografía a la base de datos, donde se realizará los cálculos. Estamos haciendo un control puntual y medido de las actas”, explicó Aliaga, quien agregó que hay “mucha desconfianza” del cómputo que se haga en el exterior, debido a la masiva participación de funcionarios de embajadas y consulados en los actos proselitistas del MAS.

Pablo Klinsky, responsable del control del voto de BDN, informó que a la aplicación que creó ese frente sólo accederán los más de 50.000 jefes de recinto y delegados, “con el fin de tener datos fiables del cómputo”. Los candidatos podrán ver en línea y en tiempo real la evolución del cómputo. “Además, se podrá saber en qué mesas faltan contabilizar las actas”, dijo.

A diferencia de CC y BDN, a la aplicación que creó el MNR -“No al fraude Bo2019”- podrá acceder cualquier elector que busque denunciar irregularidades. “Este sistema nos permitirá tener un conteo eficaz del voto ciudadano, tanto a nivel nacional como en el exterior”, explicó Luis Eduardo Siles candidato y jefe nacional de ese frente.

En el exterior, activistas crearon una red de bolivianos que residen en 20 países de los 33 donde se emitirá el voto, y la app

«Blud Control electoral en el exterior”, a través de la cual se recibirán denuncias el 20-O. Al concluir la votación se hará seguimiento del escrutinio, explicó Nadya Vargas, quien reside en Brasil.

El MAS también prevé desplazar delegados para “cuidar el voto”.

Sobre las iniciativas, el Tribunal Supremo Electoral afirmó que no tiene “ningún problema” en que haya mecanismos de control.

TSE: No tenemos problemas con el control

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, manifestó que esa institución no tiene ningún problema en que activistas y organizaciones políticas activen mecanismos para el control del voto en las elecciones del 20 de octubre.

“Nosotros no tenemos ningún problema, porque es parte de una forma de control respecto a lo que es el voto”, expresó a Página Siete Choque, quien pidió a los electores ser parte de los comicios con su participación activa.

Aseguró que el Órgano Electoral trabaja en el marco de la transparencia y prueba de ello es que -dijo- explicaron a detalle a medios de comunicación y representantes de los partidos los sistemas de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares y el cómputo oficial.

Activistas lanzan app y desplazan equipos

Activistas lanzaron la aplicación Manda tu Acta, que servirá para controlar el voto de las personas habilitadas para sufragar tanto en Bolivia como en el exterior.

La aplicación impulsada por cuatro activistas brindará información sobre actos irregulares, resultados preliminares, además que dará a conocer las fotografías de las actas.

Por otro lado, la Ruta de la Democracia creó la aplicación “Yo reporto Bolivia”, que será de acceso libre.

El votante podrá reportar el resultado de la votación de su mesa, enviar la foto del acta, compartir su experiencia e informar de hechos irregulares.

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia anunció que desplazará equipos para ejercer el control del voto ante el temor de un posible fraude.

El MAS también desplazará a delegados

El Movimiento Al Socialismo (MAS) anunció que desplazará más de 100 mil delegados de mesa, entre titulares y suplentes, para cuidar el voto en los comicios del 20 de octubre.

La diputada supraestatal Flora Aguilar explicó que en las mesas de sufragio del exterior estarán al menos dos delegados acompañados de militantes. “La oposición ya sabe de su derrota y pretenderá anular las papeletas. Ahí nuestros delegados harán respetar el voto en los diferentes recintos electorales”, afirmó Aguilar, quien agregó que tienen más de 100 mil delegados.

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, señaló que el MAS garantizará la presencia de sus delegados en diferentes puntos del país y el extranjero. “La dirección del MAS está coordinando todo”, expresó.

Punto de vista

Jorge dulon, Analista político

«Lo ideal era crear un solo sistema»

Se han creado distintos sistemas y aplicaciones para hacer el control electoral. Esto puede ser contraproducente al objetivo que se quiere conseguir, porque los bolivianos pueden utilizar diferentes herramientas y no una, lo que podría generar confusión en la gente.

Lo ideal hubiera sido que todas las organizaciones sociales y plataformas ciudadanas se hubieran puesto de acuerdo para hacer una sola aplicación, que sea eficiente de manera real.

Un segundo tema es que no todos los bolivianos saben utilizar los diferentes mecanismos de control. Las aplicaciones tienen que ir acompañadas de un instructivo muy preciso y digerible para que las personas puedan utilizarlas responsablemente.

Un tercer factor es que las aplicaciones no toman en cuenta el conteo final, recibir la relación de datos del Tribunal Supremo Electoral y comparar con los datos que se recogieron a través de las aplicaciones creadas.

Es entendible que las organizaciones políticas hayan creado diferentes aplicaciones. Hay muchas razones, la primera es que el Tribunal Supremo Electoral ha demostrado una ineficiencia, por lo menos una imagen de desconfianza cuando salió el registro de los militantes. Ahí hubo una observación grande, pues muchos que nunca se habían inscrito aparecían en un partido político. El TSE nunca demostró que todo iba bien.

Lo segundo es que aparecieron personas fallecidas habilitadas para votar.

Fuente: https://www.paginasiete.bo