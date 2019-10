Actor porno de «Girls Do Porn» fue acusado de violación por más de 20 mujeres en una demanda colectiva

La demanda colectiva presentada en nombre de 22 mujeres no identificadas contra la productora de pornografía Girls Do Porn ha sido una tarea de tres años, con miles de páginas de presentaciones que datan del verano de 2016, de acuerdo a un reporte de Teh Daily Beast. La presentación detalla una serie de acusaciones de agresión sexual impuestas contra el actor de Girls Do Porn Ruben “Andre” Garcia, un acusado en el caso, por más de dos docenas de mujeres, todas las cuales alguna vez fueron empleadas por la compañía y seis de ellas son demandantes en el juicio en curso.