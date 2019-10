Alcaldía atenderá en horario continuo y pedirá auditoría de las elecciones

La Alcaldía de Cochabamba resolvió trabajar en horario continuo hasta las 16:00 este jueves como consecuencia de las movilizaciones que se registran en la ciudad, entre ellas la marcha de los sectores sociales que respaldan al Movimiento Al Socialismo (MAS), informó el alcalde suplente Iván Tellería.

A tiempo de comunicar que el municipio no podía suspender la atención a la ciudadanía dijo que ante el pedido que hace la población pedirá que se realice una auditoría de las elecciones nacionales.

“Debo aclarar, porque se me está tratando de desprestigiar, que siempre vamos a escuchar a la población y vamos pedir una auditoría para que estas elecciones sean transparentes. No podemos hacer oídos sordos a lo que pide la población para evitar una confrontación entre bolivianos”, declaró.

Explicó que no se pueden paralizar las actividades en el municipio porque se dan varios servicios como salud. “No podemos hacer un paro cuando tenemos un paro cuando la población requiere atención inmediata”, añadió.

Expresó que además no quiere estar sujeto a que se le inicien procesos vía la Contraloría más adelante por suspender las actividades en el municipio, porque día no trabajo es día que no se le deben pagar al funcionario.

Otras regiones

Por referencias varias alcaldías trabajan de manera irregular. En Santa Cruz la Gobernación y la Alcaldía acatan el paro cívico. En La Paz hay horario continuo, en Oruro y Cobija la atención es normal. En Sucre es irregular y en Potosí no hay actividad.