Angélica Molina: «Vamos por una Liga profesional»

La alera mexicana Angélica “China” Molina Campos es una de las jugadoras refuerzo estrella que tendrá la tercera temporada de la Liga Boliviana de Básquetbol (Libobásquet) damas, en la que ahora con siete equipos participantes se busca profesionalizar este deporte.

Si bien la Libobásquet varones es más reconocida a nivel internacional, la rama femenina busca asentarse con la llegada de las jugadoras referentes, como el caso de Molina, que es seleccionada mexicana y jugará con el club Spurs de Santa Cruz.

Los Tiempos conversó en exclusiva con la jugadora azteca que se desempeña como armadora (base) y alera, que además tiene su segunda experiencia en el básquetbol internacional.

—¿Cuál es su expectativa de jugar la Libobásquet?

—Realmente espero una organización responsable para realizar la Liga y que sea profesional. El nivel de los equipos se irá viendo poco a poco.

—¿Qué conoce usted de la Liga Boliviana?

—Sé que es una Liga conformada por la Federación Boliviana de Básquetbol (FBB) y por la Liga Sudamericana de Clubes.

—¿Qué conoce del básquetbol boliviano?

—Bueno, el básquetbol boliviano últimamente no ha sido un “boom” internacional y el básquetbol que más tiene (trayectoria) es el varonil. Realmente no podría hablar tan claro porque no tengo el conocimiento suficiente, poco a poco me he estado informando.

—¿Cómo se da su llegada a Bolivia?

—Empezó por Spurs SCZ. Al solicitar jugadoras de refuerzo, en mi trayectoria deportiva he conocido entrenadores de calidad profesional en este ámbito, gracias a ello me contactaron. Para mí es un gusto saber que confían en los resultados que puedo dar. Y, claro, me hace tener una mayor responsabilidad.

—¿Qué conoce de Spurs de Santa Cruz?

—Sé que por un momento estuvo ausente el equipo y que el año anterior retomaron el camino y se coronaron campeonas, lo cual hizo su participación para la Liga Boliviana.

—¿Es su primera experiencia fuera de México?

—No. Anteriormente terminé la temporada en la Liga de Desarrollo de Estados Unidos WBDA (Women’s Basketball Development Association).

—¿Cuándo comenzó a jugar al básquetbol?

—Me inicié en el básquetbol a los siete años. Tiempo después participé representando al estado de Veracruz, donde nací.

—¿Quiénes influyeron en su carrera?

—En sí, nadie, pero el apoyo de mi familia fue la influencia perfecta para saber que me gustaba competir. Desde chicos, mis hermanos y yo fuimos involucrados en el deporte.

—Cuéntenos sobre su trayectoria.

—Jugué en la selección del estado de Veracruz (2005-2012), fui campeona nacional en Cinabe 2012 (Circuito Nacional de Básquetbol Estudiantil), jugadora semiprofesional con Cafetaleras de Córdoba (México) en 2013 Libafem,

selección mexicana 2015 logrando oro en Cocaba/Costa Rica, entre 2016 y 2018 jugadora profesional en la Liga Mexicana de Básquetbol (Lmbpf), en 2018 subcampeona en la Lmbpf, parte del Selectivo Profesional Mexicano Oro en Circuito Internacional de Básquetbol Femenino en Costa Rica 2018, jugadora del equipo As1HoopsSLP de la Women’s Basketball Development Association/ WBDA temporada 2019 (Liga de desarrollo de la #WNBA).

FICHA PERSONAL

Nombre: Angélica Molina Campos

Lugar y fecha de nacimiento: 13 de junio de 1993, Xalapa, Veracruz, México

Trayectoria: Leonas de Xalapa, Preparatoria COBAEV 35 (Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz), Universidad Veracruzana, Cafetaleras de Córdoba (Veracruz), Nueceras de Amecameca (Estado de México), Aztks de Tlalnepantla (Estado de México), AS1HOOPS (San Luis Potosí)

Convocatorias: Selección mexicana (2015) y Preselección mexicana (2018)

Profesión: Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas