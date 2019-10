Balcázar sobre Mesa: “Es, fue y seguirá siendo el político más funcional al MAS”

El yerno y exministro de Goni, Mauricio Balcázar, sostuvo este martes que Carlos Mesa es el político más funcional al Movimiento al Socialismo (MAS) y, además, volvió a retar al candidato de Comunidad Ciudadana a que diga la verdad sobre el presunto cobro que habría realizado para ser candidato vicepresidencial del MNR en 2002.

“¿Cómo puede Carlos Mesa acusar a Goni de ser funcional al MAS? Además de ser falso, muestra la hipocresía de Mesa. Él es, fue y seguirá siendo el político más funcional al MAS, le pidió pegas, aceptó ser parte de la estafa del siglo en La Haya y legitimó las actuales elecciones al lanzarse inesperadamente de candidato cuando los opositores estaban analizando la incompatibilidad de elecciones con el 21F”, señaló Balcázar por escrito, en respuesta a un cuestionario.

Balcázar se pronunció después de que el candidato de Comunidad Ciudadana acusó al gonismo de estar aliado al MAS en una conspiración “desesperada”, debido a que Gonzalo Sánchez de Lozada envió una carta al periódico Financial Times, en la cual sostiene que Mesa se aprovechó de los conflictos sociales provocados por Evo Morales y sus aliados para forzar su renuncia de 2003.

El exministro explicó que el objetivo de Sánchez de Lozada al enviar la carta al Financial Times era aclarar un “inaceptable error sobre Goni que correspondía responder”

“Espero que quede claro el objetivo de la respuesta de Goni al Financial Times, ya que era inaceptable que un periódico de enorme influencia en la comunidad internacional no haya mencionado que Evo destruyó la democracia en Bolivia”, agregó.

Vuelve a retar a Mesa

Mauricio Balcazar retó una vez más a desmentir el presunto pago que habría recibido para ser candidato en 2002. “Si algún día lo niega, sacaré a la luz todo lo que conozco de Mesa y su entorno”, agregó.

Cuestionario respondido por Balcázar

¿Por qué la carta de Goni al Financial Times?

Porque hace 7 días el Financial Times publicó el artículo «Los límites de la Evonomía” con varios errores sobre lo que pasa en Bolivia y un inaceptable error sobre Goni que correspondía responder. Su respuesta fue clara “No estoy luchando contra la extradición, los tribunales estadounidenses desestimaron las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales y violaciones de los derechos humanos”. De ahí a decir que esta carta al editor de nada menos que el Financial Times sea una complicidad con el MAS, ya es demasiado. Espero que quede claro el objetivo de la respuesta de Goni al Financial Times, ya que era inaceptable que un periódico de enorme influencia en la comunidad internacional no haya mencionado que Evo destruyó la democracia en Bolivia.

¿Qué opina sobre lo que dijo Mesa de que hay una conspiración contra su candidatura?

¿Tiene algo más que decir sobre Mesa y el presunto cobro para ser vicepresidente?

Mis recientes declaraciones sobre el cobro de Carlos Mesa para ser candidato a vicepresidente no revelan nada nuevo, nada que no haya dicho durante 15 años. Obviamente en campaña reflotaron con mucha más fuerza. Yo le pedí a Mesa que lo niegue y no quiere negarlo. Si algún día lo niega, sacaré a la luz todo lo que conozco de Mesa y su entorno. Nuevamente lo reto a decir la verdad.

