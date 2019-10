Barral sugiere suspender el Cabildo en La Paz

Legisladores de la opositora Unidad Demócrata (UD) sugirieron el lunes suspender el Cabildo convocado por el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) para el jueves en La Paz porque es político y no tendrá convocatoria.

«La gente pasa frío, se cansa, escuchar los mismos discursos que el Evo es malo, que el 21F y de más, eso lo han desgastado lamentablemente algunas plataformas y algunos dirigentes que ahora son candidatos de diferentes partidos políticos (…), yo por lo menos sugiero que suspendan eso (el cabildo) y empezar armar el voto de conciencia», dijo el diputado de UD, Amilcar Barral, a los periodistas.

Manifestó, según sus cálculos, que no habrá una masiva participación de la población en ese cabildo.

«No estamos en la capacidad como en Santa Cruz en este momento de llamar a un cabildo con esa cantidad de gente, por lo menos con la cuarta parte no creo, porque en el mejor momento que se ha tenido aquí un cabildo habremos tenido entre 60.000 a 100.000 personas, pero eso incluidos partidos políticos, cuando había plataformas la gente estaba con ganas de defender su voto, ¿será que garantiza esa cantidad de gente?», cuestionó.

Más temprano, Óscar Ortiz, candidato presidencial por Bolivia Dice No (BDN), confirmó su participación en el cabildo convocado por Conade, también el portavoz de Comunidad Ciudadana (CC) de la ciudad de El Alto, Guido Calcina, dijo que su candidato presidencial, Carlos Mesa, asistirá a esa concentración en La Paz.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Barral lamentó que algunos candidatos pretendan aprovecharse del cabildo para realizar campañas políticas.

«Hemos tenido 50 Cabildos en La Paz y nuca ha participado Ortiz, están haciendo política eso es lo malo, que cuando quieren aprovecharse de las circunstancias coyunturales, recuerdo cuando nosotros íbamos como diputados de UD senadores nunca apareció Óscar Ortiz y ahora va participar, ¿por qué será?, no es porque apoya a La Paz sino es porque está en campaña política», cuestionó.

Por su parte, el diputado de UD, Rafael Quispe, dijo que ese cabildo no tendrá convocatoria porque no se definió en una reunión.

«No sé de dónde salió la convocatoria, no se ha reunido el Conade, solo sé que ha salido de Waldo Albarracín (rector de la Universidad Mayor de San Andrés) en Santa Cruz ese es el grupo que ha convocado, no hay convocatoria (…), no va tener la contundencia que se merece y le pido a Conade no desgastar al 21F», apuntó.

Fuente: Cadena A, ABI