Blanco lamenta que no cedieran a sus jugadores

Robert Blanco, segundo vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), lamentó que los clubes Bolívar y The Strongest no cedieran a sus jugadores seleccionados para el trabajo de micro ciclo que programó el entrenador César Farías para esta semana, con miras a la fecha FIFA de octubre. «Es una pena porque habíamos empezado bien con Farías con todo lo que se tenía proyectado para estos meses y lastimosamente ha pasado esto y esperemos que en los próximos micros ciclos no vaya a suceder lo mismo, porque el apoyo a la Selección tiene que ser constante», declaró Blanco. La Federación informó que Bolívar y The Strongest se rehusaron a ceder a sus jugadores: Jorge Flores, Oscar Ribera, Adrián Jusino, Erwin Saavedra, Leonardo Vaca, Vladimir Castellón y Juan Carlos Arce en el lado celeste y Daniel Vaca, Marvin Bejarano, Raúl Castro y Jhasmany Campos en los atigrados. Un grupo de 23 futbolistas fueron convocados para trabajar en Cochabamba desde este lunes hasta el jueves, pero este trabajo quedó suspendido por la ausencia de los jugadores de estos clubes paceños.

Fuente: eldia.com.bo