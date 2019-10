Bolívar pide la suspensión del partido con Guabirá

El presidente de la academia, Guido Loayza, afirmó que no existe ecuanimidad en la selección. Al igual que Wilstermann, la academia pide que sus convocados vuelvan tras el partido amistoso ante Venezuela

Bolívar profundizó su posición y anuncia que pedirá la suspensión del partido con Guabirá (jueves 17 de octubre) por la falta ecuanimidad y el poco tiempo que tendrá de trabajo con sus seleccionados en caso que participen en el amistoso contra el combinado nacional de Haití, el martes 15 de octubre en Santa Cruz (20:00).

“Que no sea la selección que perjudique a los clubes en el torneo local”, puntualizó el presidente de la academia Guido Loayza en contacto con radio Líder de La Paz. El punto de discordia son las menos de 48 horas de descanso entre el amistoso internacional de la Verde, con los partidos de Clausura de los clubes que aportaron jugadores.

Bolívar, segundo en la tabla con 30 puntos, envió el lunes una carta a la FBF solicitando el regreso para el 14 de octubre de sus jugadores Óscar Ribera, Vladimir Castellón, Leonardo Vaca y Juan Carlos Arce.

En Guabirá, el presidente Rafael Paz sostuvo que todo dependerá de la decisión del técnico Víctor Hugo Andrada. El rojo montereño tiene convocados en la selección al defensor Jefferson Ibáñez y el volante Diego Hoyos, jugadores importantes en columna del equipo.

“Si la Federación Boliviana de Fútbol pide una cierta cantidad elevada de jugadores, debería prever que exista una ecuanimidad, que todos los clubes tengan las mismas posibilidades y que los clubes que dan los jugadores a la selección, por ese hecho, no sean totalmente damnificados”, explicó su posición el titular celeste.

“La selección no puede ser un problema, la selección debe ser un asunto donde todos demos los jugadores con gran entusiasmo pero que no nos sintamos perjudicados en nuestro campeonato”, agregó Loayza observando la poca presencia de jugadores de The Strongest (solo fueron Daniel Vaca y José Sagredo) a diferencia de otras convocatorias.

Wilstermann hizo su petición

Desde Cochabamba, Wilstermann realizó su solicitud de la desconcentración de sus seleccionados, Gilbert Álvarez y Carlos Melgar, después del partido de la Verde ante Venezuela, el jueves 10 de octubre en Caracas (18:00 hb).

Al igual que Bolívar, el aviador tiene programado su partido contra Real Potosí para el jueves 17 de octubre en Cochabamba. El club considera imposible que participen en el amistoso contra Haití.

La primera jornada de la fecha 16, la cerrará Oriente Petrolero que recibirá a Always Ready, ambos también con jugadores en la Verde.

