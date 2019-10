Calamaro a Cochabamba: «Perdón, estuve horrible», dice que su voz está «al límite»

El músico argentino Andrés Calamaro dejó este jueves en la noche sorprendidos a sus fanáticos y tal vez a muchos enojados por acortar abruptamente su concierto en Cochabamba.

Después del recital, que duró menos de una hora, Calamaro pidió disculpas por su actuación en su cuenta de Facebook.

«Perdona Cochabamba, estuve horrible. Hace muchos años no ofrecía un concierto tan flojo, ni podía respirar. No me levanté con el pie derecho esta mañana», dijo.

Agregó que no hay excusas para su mal rendimiento: «Ni la altura es excusa, ni los horribles teléfonos en alto, ni el sitio ni el escenario; mía es la responsabilidad» .

Calamaro actuó en el salón principal del Hotel Cochabamba.

Agregó que los años ya le pesan y admitió que «esta noche debería ser una advertencia que confirma lo que, en el fondo, yo sé. Asumir la voz cantante dos horas de un concierto que es mayormente cantado, exige capacidades extraordinarias que no tengo; puedo escribir, puedo grabar, puedo conversar … pero para cantar tanto estoy en mi límite y pasa lo que pasa, lo que pasó».

Para concluir su mensaje, reiteró:» Esto es “alta competición” (entre comilla porque no competimos sino conmigo y con lo que se espera de mi) y las noches muy buenas tiene que ser todas, son muchas. Perdón Cochabamba, todos se merecen lo mejor de mi».

En las dos publicaciones sobre el tema que hizo Calamaro en Facebook mucha gente respondió. Algunos de los que estuvieron en el concierto protestaron por el fiasco, pero otros le dieron su apoyo.

