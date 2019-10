Camacho responsabiliza a Evo por las dos muertes en Montero y dice que “deberá responder por sus acciones”

Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Pro Santa Cruz, lamentó el fallecimiento de dos personas tras los enfrentamientos en Montero ayer miércoles. El líder cívico aseguró que el responsable de los decesos es el presidente Evo Morales y que “deberá responder por sus acciones”.

Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas murieron a causa de heridas de bala. Los dos se encontraban apoyando el bloqueo instalado en el norte cruceño, en cumplimiento del paro cívico indefinido que ingresó en su noveno día.

“Esta tragedia es responsabilidad del Presidente Morales y deberá responder por sus acciones.”, escribió Camacho en Twitter.

​El Comité Pro Santa Cruz declaró “héroes de la democracia” a Salvatierra y Terrazas y exigió al Gobierno dar con los verdaderos responsables de este hecho.

“Mi solidaridad y mis oraciones están con las familias de estos mártires de la democracia. Ruego que nuestro Creador les de consuelo ante tan irreparable pérdida.”, agregó el líder cívico.

Romero apunta a Mesa y Camacho

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, responsabilizó a Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, de las dos muertes, que considera son el fruto de su llamado a movilizarse en contra de los resultados de las elecciones del 20 de octubre.

“Estos muertos del pueblo los responsabilizamos a la dirigencia cívica y al señor Carlos Mesa, porque hemos venido diciendo que estaban queriendo muertos, muy bien, hoy lograron sus muertos y esto también lo vamos a denunciar ante los organismos internacionales”, dijo en entrevista con PAT.

La autoridad enfatizó que “no van a decir que esos muertos son producto del MAS, no nos van a venir a decir eso, no lo vamos a permitir, no lo vamos a aceptar”, agregó.

EL DEBER

