Canelas critica comunicado de CC que rechaza auditoría a comicios

El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, criticó el miércoles las falsedades descubiertas en un reciente comunicado de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), documento en el que esa tienda política rechaza la auditoría integral que realizará la Organización de Estados Americanos (OEA) a los comicios del 20 de octubre.

En conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo, la autoridad dijo que en el punto tres de ese comunicado de CC «le hace decir a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea (UE) cosas que no han dicho» sobre su observación a las elecciones generales.

Recordó que en ese punto CC afirma que la voluntad del soberano se «burló en un cómputo fraudulento, tal como lo reconoció la Misión de la OEA, la UE y varios países amigos», situación que para Canelas es falsa, porque en ningún informe de esos organismos se establece esa observación.

«Ni en el informe preliminar, ni en la declaración de la UE, ni en la declaración de la Misión de Observación y me gustaría que CC me diga en cuáles de estas páginas se habla de cómputo fraudulento, en ninguna, están mintiendo, porque no tienen las pruebas», afirmó Canelas con documentos en mano.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Indicó que «es legítimo que tengan la sospecha y si la tienen vamos al arbitraje internacional y a la auditoria internacional para que nos digan si efectivamente se afectaron los votos y si hay irregularidades y fraude».

Además, el Ministro de Comunicación explicó que en el punto dos de ese comunicado CC reprochó que esa tienda política aluda un supuesto acuerdo entre la OEA y el Gobierno boliviano para establecer esa auditoria, basándose en un acuerdo anterior que permitió la presencia de los observadores para los comicios.

«Nosotros queremos llamar a la responsabilidad a CC, estamos ante una situación seria y no tenemos por qué llevarnos bien en todo y estar de acuerdo en todo, pero nosotros sí creemos que ellos, a diferencia de algunos de sus aliados, si tienen alguna voluntad de que la situando en nuestro país no empeore», manifestó.

Fuente: ABI