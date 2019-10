Canelas pide a Pumari que no se escude en la bandera cívica y revele su afinidad a Mesa

El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, cuestionó hoy las medidas de presión asumidas por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y su presidente Marco Pumari, y le pidió que se sincere sobre la agrupación política a la que apoya.

“Nosotros consideramos que el señor Marco Pumari está haciendo política partidaria, probablemente podría haberse sincerado y candidateado por Comunidad Ciudadana (…), un actor político está bien que haga política, y que no se escude en la bandera cívica”, apuntó Canelas.

El Ministro dijo que audios difundidos por medios de comunicación en Potosí dejaron entrever que Pumari conversaba con operadores políticos de primer orden de Comunidad Ciudadana, lo que le vincula a esa organización política.

“Ahí hay una vinculación que no es un delito, no hace falta no reconocerla, es mejor sincerarse”, señaló.

Dijo que Pumari debe darle explicaciones a los potosinos “para ver si los intereses de los cívicos coinciden necesariamente con los intereses partidarios y políticos”.

El canciller Diego Pary refirió que en una visita a Potosí evidenció que los pobladores apoyan la industrialización del litio y rechazan las medidas de presión del Comité Cívico que solo busca apoyar la candidatura de un partido político.

“Potosí está apoyando la industrialización y rechazando que dirigentes políticos, un grupo del Comité Cívico pretenda usar este tema para apoyar una candidatura y ponerse al servicio de un partido político, nosotros seguiremos dialogando y trabajando con los diferentes actores y organizaciones del sudeste potosino”, apuntó.

Señaló que el litio es un proyecto de Estado que “permite a Bolivia proyectarse al mundo”.

Fuente: https://www.paginasiete.bo