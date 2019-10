Carlos Lampe prestó dinero a San José y el club no le paga nada

El arquero ingresó en paro y reveló que no cobró un sueldo este 2019. El cruceño no recibió el monto del salario de junio como el resto del plantel

¡Increíble! El arquero Carlos Lampe reveló que prestó dinero a San José durante 2019 y que el club, hasta el momento, no le pagó ningún sueldo. La molestia del guardameta surge al no recibir nada del 65 por ciento del salario de junio que el jueves cobraron sus compañeros y desde este viernes ingresó en paro.

“A mí se me excluyó, no se me pagó ningún porcentaje, no quise comentar la situación. No cobré ningún sueldo desde que llegué al club, es más, le presté muchísimo dinero de mi bolsillo y todo tiene un límite”, sostuvo.

El guardameta mencionó que le hicieron varias promesas y lamentó que se haya firmado una pignoración en el segundo semestre ante la FBF, la cual, estaba sin fondos para cobrar.

Lampe llegó como refuerzo para la Copa Libertadores mediante préstamo del Huachipato de Chile. El jugador renovó el préstamo para jugar en el Clausura, pero debido a una sanción FIFA contra San José, se encuentra sin jugar.

El paro de Lampe es el segundo en San José en menos de un mes. El primero fue Carlos Saucedo, hace dos semanas, que reclamaba el pago de salarios atrasados, cuyo monto no dio a conocer. En contacto con medios de La Paz, el ‘Caballo’ alcanzó a mencionar que apenas se le terminó de abonar los sueldos de la gestión 2018. Habilitación Sobre su habilitación, Lampe lamentó que no se haga seguimiento a la FIFA para que se levante la sanción al club que no le permite habilitar futbolistas, pese a que se pagó al exvolante Lisandro Alzugaray que ahora milita en Central de Córdoba. “El club no está pasando una situación económicamente buena, ni dirigencialmente porque ahora para la habilitación no hay nadie encima que este pendiente de eso”, sostuvo el guardameta que por el receso se ve perjudicado para aspirar a ser llamado a la selección nacional.

Fuente: diez.bo