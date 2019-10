Castillo está a 10 goles de Tucho

Marco Mejía / La Paz

Una decena de goles más en Oriente Petrolero y José Alfredo Castillo pasará ser el máximo goleador de la entidad refinera, desde 1977. Tucho jugó en ese equipo entre 1983 y 1988 marcando 141 conquistas, mientras que el Pícaro inició su carrera en 2000 y en seis etapas distintas en el club anotó 131 tantos.

Castillo juega actualmente en el cuadro oriental y en lo que va del certamen Clausura se encuentra con la pólvora mojada, ya que no ha convertido ningún tanto, pero quien duda que, cuando se le abra el arco, Castillo se le acercará más aún a Tucho Antelo.

Algo más de Castillo, quien al margen de Oriente es el que más tantos ha convertido en filas de Guabirá (64) y puede llegar a ser goleador en dos equipos.

Carlos Saucedo, quien lleva 13 conquistas marcadas en el actual campeonato, es el señor del gol en el cuadro de San José. El Caballo es el goleador histórico con 148 goles y en vigencia, él también está lejos del segundo, quien es Marcelo Gomes, con 55.

William Ferreira, quien jugó en Bolívar hasta fines de 2018, llegó a 173 goles con la casaca celeste y le faltaban 26 más para igualar al chapaco Fernando Salinas, quien por casi tres décadas continúa siendo el máximo artillero de la Academia; sin embargo, el uruguayo no renovó con Bolívar, fichó por Always Ready y no pudo igualar a Salinas. En actividad el más goleador es Juan Miguel Callejón que lleva 114 tantos.

Otro que seguirá siendo el máximo anotador en su club es Pablo Escobar, quien tiene 204 goles conquistados hasta diciembre del año pasado, cuando se retiró de la práctica futbolística. En actividad, el atacante colombiano Jair Reinoso es el que principal anotador con 36.

Juan Carlos Sánchez de Blooming, uno de los grandes artilleros que tuvo nuestro balompié, será por muchos años más el principal anotador del cuadro celeste de Santa Cruz. Entre 1981 y 1987, Sánchez marcó 146 goles en las redes contrarias y en vigencia Joselito Vaca tiene 48 conquistas, lejos del goleador argentino, naturalizado boliviano.

Otro que ya no está en actividad, Juan Américo Tanque Díaz, es el que más tantos anotó en el cuadro millonario, 45 en total, a 30 de Marcos Emmanuel Ovejero, quien actualmente es el más efectivo de Always Ready.

Fuente: https://www.paginasiete.bo