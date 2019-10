César Salinas: ‘Áñez se maneja por consigna’

La semana pasada, Áñez denunció que Salinas le ofreció una “ayuda”, dando a entender que pretendía sobornarlo, y aseguró conocer los nombres de periodistas que son pagados por él.

Conferencia. César Salinas (der.) y el abogado de la FBF, Guery Abuday. Foto: Christian Calderón

César Salinas anunció este lunes que activará procesos enmarcados en la Ley de Imprenta y en la justicia ordinaria en contra del periodista cruceño Gary Áñez, por “difamación”.

La semana pasada, Áñez denunció que Salinas le ofreció una “ayuda”, dando a entender que pretendía sobornarlo, y aseguró conocer los nombres de periodistas que son pagados por el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

En una entrevista con Marcas de La Razón, Áñez se negó a dar nombres: “Que los dé él”, señaló a Salinas.

“Nunca he direccionado a un periodista ni le he pedido un favor. Mis actos siempre han estado enmarcados en lo correcto y en la transparencia”, primero como dirigente y presidente de The Strongest y ahora al mando de la FBF, respondió César Salinas ayer en una conferencia de prensa.

Enfatizó que su línea de conducta “es abierta y transparente y no necesito pedirle a un colega de ustedes protección, no es mi costumbre manejarme discrecionalmente, no necesito sacarle nada a la federación ni direccionar ningún tipo de actividad”.

En el encuentro, Salinas aseguró que sus actos como titular de la federación “están dentro de los marcos legales, aparte tenemos un Comité Ejecutivo que nos fiscaliza, así como la FIFA y la Conmebol” con sus normas.

Gary Áñez tiene una “consigna para desestabilizar a la FBF —prosiguió Salinas—, en ese sentido salió de él una acusación muy fuerte que daña mi integridad, mi dignidad, la del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol y de mi familia”.

Reconoció que el periodista lo “buscó dos veces en mi oficina privada en Santa Cruz y por tercera vez en el hotel Cortez, con propuestas de fútbol y haciendo otros comentarios, pero siempre con la tendencia de defenestrar a cualquier actor del fútbol. Lo escuché por educación y nunca más tuve contacto con él”.

Salinas dijo que “nunca hubo” algún tipo de insinuación para “ayudar” a Áñez y si existió algo “debería haberlo denunciado al día siguiente, no ahora que ha pasado tanto tiempo. Por eso considero que el señor Gary Áñez se maneja por consigna, pues sabía que se venía la posesión física del terreno para la selección y empezó a denigrarme, y los denigra a ustedes (los periodistas)”.

“Voy a defender mi dignidad con la mayor energía posible, así que el señor Áñez lo que tiene que esperar por parte de la FBF es un proceso en la Ley de Imprenta y también en la vía ordinaria”, enfatizó Salinas.

(08/10/2019)

Fuente: la-razon.com