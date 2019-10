Choque ordenó a Neotec suspender la TREP, una razón fue el cambio de tendencia entre CC y MAS

LA PAZ | ANF

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, junto a los vocales ordenó mediante una llamada telefónica la suspensión del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), además cortaron las dos líneas de Internet. Argumentaron tres razones, una de ellas, el cambio de tendencia de voto entre Comunidad Ciudadana (CC) y el Movimiento al Socialismo (MAS), dice un informe de la empresa Neotec.

«Aproximadamente a las 20:15, Marcel Guzmán de Rojas recibió una llamada telefónica de los vocales (en altavoz) del TSE, en ausencia del vocal Antonio Costas, en la que se ordenó suspender el TREP y se convocó a una reunión en las oficinas del TSE en San Jorge. La generación de resultados no se reanudó, consecuencia de la orden recibida telefónicamente, así como la imposibilidad de verificar actas como resultado del corte del servicio de Internet en el SERECI», se lee en un informe de la empresa.

El gerente de la empresa responsable del TREP fue convocado a una reunión en la zona de San Pedro aproximadamente a las 20:30, donde los vocales presentaron tres argumentos para la interrupción del sistema de transmisión de datos.

El senador Yerko Núñez en su calidad de secretario del Comité de Sistema Electoral del Senado solicitó un informe de los hechos del día domingo 20 de octubre. El legislador aseguró que la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, fue quien dio la orden de suspender el sistema de transmisión de resultados.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

«Marcel Guzmán recibió una llamada a horas 20:15 ordenándole suspender el TREP y convocándolo a una reunión en San Jorge. ¿Quién era el que llamó? Nada más y nada menos que la señora María Eugenia Choque quien en alta voz del teléfono dijo que estaban en presencia de todos los vocales con excepción de Antonio Costas», sostuvo el legislador.

Las razones que alegaron para la suspensión del sistema son: «El uso de un servidor no monitoreado, bo1; el aumento inesperado de tráfico para verificación de actas desde el servidor bo1 y el cambio repentino de la tendencia entre el MAS y CC«, dice el informe escrito.

El 20 de octubre, día de las Elecciones Generales se suspendió la transmisión de los resultados sin ninguna explicación, incluso el hecho fue observado por la Misión de Observación Electoral que solicitó una explicación al Órgano Electoral Plurinacional, sin embargo, después de casi 23 horas, es decir el lunes 21, recién fue repuesto el servicio.

En el informe, también se deja constancia que la orden de no continuar con la transmisión llega después de la conferencia de prensa de los vocales del TSE, además «se corta el servicio de Internet en el Sereci, tanto en la línea principal como en la línea de respaldo«. Servicio que es necesario para la verificación de las actas.

Las dos líneas de internet en definitiva estaban bajo el control de la Dirección Nacional de Tecnologías del TSE. La primaria conectada al TSE por fibra óptica y la línea secundaria que había sido instalada, un día antes a los comicios, pasaba por un dispositivo routers.

El Sereci donde fue instalado el operativo para el sistema del TREP incluso quedó sin servicio de teléfonos y según supo ANF también sufrió el corte de energía eléctrica.

Sin embargo, Neotec considera que «ninguno de los argumentos presentados, justifican la suspensión del TREP«, se lee en el reporte.

Asimismo, la empresa hace notar que durante la etapa de preparación electoral se usó el «servidor bol1», para el registro de operadores de transmisión de resultados y verificación. «No se instaló el agente monitor ossec en este servidor, pues se debía usar el servidor bo21 para el día de la elección, instrucción que se omitió ejecutar«.

En relación al justificativo del TSE sobre el tráfico de verificación, señala que a horas 17:50 el tráfico de verificación alcanzó las 3.600 columnas de acta en 10 minutos, a las 18:00 se acercó a su nivel máximo casi 6.000 actas verificadas por cada 10 minutos, tasa de verificación que se mantiene hasta las 19:20.

Detalla que la tasa de verificación aumenta como resultado de la tasa de transmisión de actas que se realizó a través de los teléfonos y por el otro lado la tasa de transmisión de resultados de los teléfonos al servidor. «Este comportamiento de aumento de la tasa de transmisión y de verificación es absolutamente normal y esperado«, sostiene.

Mientras que sobre el cambio repentino de la tendencia entre el MAS y CC, que es el otro justificativo de los vocales para suspender el TREP, señala que «la tendencia de los resultados relativos (en porcentaje) de votación del MAS y CC entre las 19:00 y las 19:40 es lineal y no tiene saltos, tampoco hubo inversión de posiciones. El único salto se muestra entre las 19:40 del 20 de octubre y las 18:29 del 21 de octubre, debido a la interrupción de la generación de resultados y la verificación de actas».

Sobre la auditoría al sistema Simobol

Guzmán también explica que la auditoría al sistema Simobol realizada por la empresa Ethical Hacking comenzó el 10 de octubre de 2019, apenas 10 días antes de la elección. La empresa auditora realizó un análisis de penetración en la aplicación móvil SimoRegActa y encontró 7 vulnerabilidades.

El 11 de octubre Neotec recibió el reporte de vulnerabilidades y en la madrugada del 12 de octubre Neotec publicó una nueva versión con las vulnerabilidades resueltas. Personal de Neotec asistió a varias reuniones explicando la arquitectura y el funcionamiento del sistema Simobol.

La empresa auditora solicitó la instalación del programa monitor ossec. Neotec inicialmente a la instalación de ese programa en los servidores, pues no se tenía experiencia previa sobre el impacto de la instalación de este programa en los servidores de Simobol, sencillamente nunca se probó antes. Instalar un programa adicional 5 días antes de la elección que no se probó antes en conjunto con Simobol es un riesgo. Por decisión de los vocales accedieron a la instalación del agente monitor en ossec.

Este agente se instaló en todos los servidores exceptuando bo1, que no estaba previsto ser utilizado el día de la elección. «El martes 15 de octubre, entregamos una copia de los programas fuente de Simobol a la auditora y sostuvimos múltiples reuniones explicando las partes más relevantes del código fuente. 10 días antes de la elección, cualquier trabajo de auditoría tiene grandes limitaciones, pues no existe el tiempo suficiente para explicar los detalles tecnológicos y operativos suficientes para lograr una comprensión de cómo funciona el sistema Simobol y qué es lo que ocurre la noche de la elección. La interacción con la empresa auditora puso carga adicional no prevista al personal de Neotec», se ve en el informe.

El senador Núñez ante esta información solicitó mediante una nota oficial al TSE la «nulidad» del proceso electoral, por contener vicios de nulidad, asimismo, rechazó la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA).