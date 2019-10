Cívico denuncia que YPFB está ‘ocultando’ gas en las provincias

Alberto Añez, representante de los comités cívicos de provincias, dice que se mantendrán firmes en las protestas hasta que se anulen las elecciones. Denuncia que el Gobierno y la estatal petrolera dejaron de entregar gas «para que Santa Cruz no coma»

El representante de los comités cívicos de las provincias cruceñas, Alberto Añez, denunció que el Gobierno, a través de la estatal petrolera, está «ocultando» gas para que la gente de provincias no pueda cocinar.

«No nos preocupa la comida, todo está abastecido. Pero Yacimientos nos está ocultando el gas, está faltando gas en las provincias«, manifestó en entrevista con este medio.

Dijo que si bien el abastecimiento de gasolina es regular, no hay distribución de gas. «Están chantajeando para que Santa Cruz no coma, hay que denunciarlo. El gas no es de Evo Morales, tienen la obligación de suministrar a la ciudad», indicó.

Por otro lado, aseguró que las provincias mantendrán las protestas y bloqueos «hasta que se anulen» las elecciones del 20 de octubre y pidió a los seguidores del Movimiento Al Socialismo a evitar la confrontación.