Cívicos de Santa Cruz no pedirán el acompañamiento del TSE al Cabildo; hay desconfianza

El Cabildo de mañana está amparado en la Constitución Política del Estado. La Carta Magna reconoce su carácter deliberativo y la Ley 026 contempla que el Órgano Electoral es competente para la observación y acompañamiento del mismo. Sin embargo, en el Comité pro Santa Cruz optaron por incumplir con esa formalidad porque desconfía de la transparencia y actuación de los vocales electorales.

El presidente del Comité Cívico, Luis Fernando Camacho, indicó que no pueden confiar “en un órgano que está vendido, que no ha respetado la voluntad del pueblo; menos lo vamos a hacer partícipe de una decisión tan legítima y tan soberana como es la de un cabildo. Ellos son parte de esta ruptura constitucional de derecho por habilitar a un binomio ilegítimo”.

Camacho insistió en que la legitimidad del cabildo lo da el pueblo. “No vamos a hacer parte de esta decisión a nuestros verdugos. La legitimidad se va a transmitir al vivo, porque se podrá ver con facilidad la cantidad de gente y las decisiones que se tomen. Ese mandato es soberano, fuera del marco de lo que establece un órgano que está entregado al poder”, sostuvo el presidente cívico.

Sobre el tema, el constitucionalista José Luis Santistevan indicó que el cabildo es deliberante y el árbitro electoral solo acompaña, no lo organiza, por eso no le resta legitimidad.

Resaltó que la Ley del Régimen Electoral (026) establece un procedimiento corto, para que la sociedad civil organizada, en este caso el Comité Cívico, solicite el acompañamiento del Tribunal Supremo Electoral. “Si no lo hace, no es que pierda validez, pero va a adolecer de una falla en el procedimiento formal. No le resta legitimidad, pero puede tener cierta dificultad en la efectividad para exigir al órgano correspondiente que se cumpla lo que se preguntó y aprobó en el cabildo. Por ejemplo, si se pide la aprobación de la ley de tierra, la Asamblea Legislativa puede pedir el acta de acompañamiento del Órgano Electoral”, explicó.

Las autoridades

El gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra determinó cumplir el trabajo en horario continuo para que los funcionarios estén en libertad de decidir si participan o no del cabildo, que comenzará a las 17:00 en el Cristo Redentor.

La presidenta del Concejo Municipal capitalino, Angélica Sosa, dijo que se encuentra prestando ayuda a la zona de la Chiquitania y que “tal como expresé a nuestro presidente del Comité y como él mismo lo ha manifestado, no corresponde que autoridades políticas y candidatos distorsionen un cabildo de ciudadanos sin intereses partidarios y con responsabilidades institucionales”.

Por la mañana, el gobernador de Santa Cruz y expresidente cívico, Rubén Costas, indicó que asistirá al Cabildo, aunque tiene que presentarse a una audiencia por el juicio que enfrenta por autorizar la implementación de la ley que permitió la aprobación del estatuto autonómico. “Asistiré como cualquier ciudadano y todos los funcionarios de la Gobernación están en plena libertad de asistir porque el horario de trabajo es continuo”, indicó.

La gente de diferentes municipios comenzó a llegar y mañana se espera que arriben las delegaciones de las 15 provincias.

El presidente del Comité Cívico Provincial, Luis Alberto Áñez, explicó que la colaboración de ganaderos y productores está permitiendo contratar buses para transportar a las personas hasta el cabildo y también se ha gestionado pasajes solidarios que permitan que con el precio de uno, puedan también retornar.

Hoy tendrán listas las preguntas que se pondrá a consideración de la multitud y los cívicos señalan que la defensa del 21-F, de la tierra, de la persecución política que hay a ciudadanos cruceños y de declaratoria de desastre nacional por los incendios en la Chiquitania, son temas que están en consideración.

El exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, a través de un video en su cuenta de twitter instó a participar del cabildo.

La organización pretende que no haya más de cinco oradores encargados de leer las preguntas.

La Asociación de Municipios Santa Cruz (Amdecruz) rechaza contundentemente el cabildo. El presidente de esta institución, Rodolfo Vallejos, cree que esta movilización es netamente política.

En respuesta el presidente cívico dijo que no se excluye a nadie y que todos pueden llegar sin invitación y que no busque generar un conflicto donde no hay.

EL DEBER / Carmela Delgado

Las preguntas del cabildo serán sobre democracia y Chiquitania