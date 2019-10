Concejales de Urubichá, sin el sueldo de septiembre

De chantaje, así fue calificada por los concejales la actitud del alcalde del municipio de Urubichá, Paúl Miky Añanguinguri, del Movimiento Al Socialismo, pues no les ha cancelado sus haberes correspondientes al mes de septiembre de la presente gestión, por el hecho de no haber aprobado y firmado el Plan Operativo Anual 2020.

“Ya estamos casi a medio mes y no nos han cancelado nuestros salarios; en contabilidad nos dicen que no hay plata, cuando en realidad no es cierto, porque todos los funcionarios ya están pagados, solo faltamos nosotros”, manifestó Francisco Urachianta, presidente del organismo deliberante.

La falta de pago sería una represalia, porque los cinco concejales (dos del MAS, dos del Movimiento Demócrata Social y uno de Guarayos Hoy) no dieron curso al POA que envió el Ejecutivo, el cual dispone de un bajo presupuesto para la educación, explicó Urachianta, a tiempo de indicar que el alcalde no ha brindado informe desde 2017.

“Si hasta este lunes no nos cancelan nuestros salarios, tomaremos las medidas necesarias que el caso amerita”, dijo el concejal. /Désther Ágreda

Fuente: https://www.eldeber.com.bo