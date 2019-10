Cuatro policías son enviados a la cárcel en Pando por la muerte de una joven

Cuatro policías de tránsito fueron enviados a la cárcel con detención preventiva, por la muerte de una joven en medio de una persecución policial en Cobija. Según el informe de la Fiscalía, los efectivos dispararon a un vehículo sospecho de transportar armas de fuego, en el cual se encontraba la víctima.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Los efectivos identificados como Brandon C. T., Gustavo L. I., José A. C. A. y Julio C. Ch. están imputados por el delito de homicidio. En tanto, el conductor del vehículo, Israel R. Ch. N., quien tiene detención domiciliaria, fue imputado por los delitos de Conducción Peligrosa y Resistencia a la Autoridad, ya que al verse acorralado emprendió velocidad para darse a la fuga. Además es sospecho de portar armas y droga.

El fiscal Departamental de Pando, Juan Carlos Cuellar, dijo que de acuerdo con los informes policiales, el conductor era perseguido por vehículos patrulleros, en los que iban los cuatro efectivos implicados, quienes se presume le ordenaron que se detenga y se entregue sin resultado alguno.

Además, Israel R. Ch. N fue quien disparo contra los efectivos, lo que originó el cruce de fuego y que la joven identificada como Ruth K. S. B. pierda la vida en medio de la persecución.

Cuéllar manifestó que, con el propósito de investigar la muerte de la joven y la persecución policial, se conformó una Comisión de Fiscales que iniciaron los primeros actos investigativos. En primera instancia se procedió a la autopsia de ley, que determinó la muerte por el disparo de un arma de fuego.

También se dispuso a través del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) del departamento, la toma de muestras para realizar la prueba de balística para determinar a qué arma corresponde el proyectil que impacto a la víctima.

La Razón Digital / Paola Chavez / La Paz