Denuncian papeletas marcadas a favor del MAS en Cochabamba e Italia

Dentro los incidentes que se viven en la jornada electoral, existen denuncias de que se habrían encontrado papeletas marcadas a favor del Movimiento al Socialismo en algunos recintos de Cochabamba e Italia.

La candidata a la vicepresidencia por la alianza Bolivia Dice No, Shirley Franco, informó que en la circunscripción 20 de Cochabamba se reportó una papeleta marcada a favor del MAS, aseguró que se están realizando las investigaciones.

“Hemos estado viendo movimientos medio extraños. Se han encontrado papeletas marcadas. Hasta que no tengamos los datos exactos nos queremos incrementar esta zozobra e incertidumbre que ya ternemos todos los bolivianos, respecto al manejo inoportuno que esta esta teniendo el Órgano Electoral”, aseguró Franco en una entrevista con Los Tiempos.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

En Italia, Brayan Arturo Uriona, votante y jurado de la mesa 13 en la ciudad de Bérgamo, denunció que al ingresar al recinto a emitir su voto se sorprendió al ver que su boleta estaba marcada a favor del Movimiento al Socialismo (MAS).

La boleta fue anulada y Uriona perdió la oportunidad de emitir su voto.

«He entrado para hacer mi voto y mi papeleta ya estaba marcada con la equis para el MAS, me dieron la papeleta y ya estaba marcada», dijo Uriona a Reporter Bolivia.

El hecho se habría producido por una «confusión» en el recinto, ya que la papeleta sería de otro votante que no depósito en el ánfora y la misma se habría entregado a Uriona sin ser mostrada por los jurados.

«Los jurados no mostraron la papeleta a la persona, y el joven entró directamente a la votación y salió mostrando la papeleta marcada, de este modo el voto fue anulado y como no hubo un comprobante antes de entregar el acta, el voto se anuló para el ciudadano, porque las papeletas son contadas de acuerdo al número de personas registradas en esa mesa», apuntó uno de los delegados que no brindó su nombre.

Remarcó que la papeleta fue marcada estando en el recinto y no llegó así desde Bolivia. «No llegó desde allá escrita, porque primero se hizo el control de las papeletas y no estaban marcadas», dijo el delegado.