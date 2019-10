Denuncian que exalcalde Patana tiene en la cárcel Bs 300 mil en bienes

Los reos de la cárcel de San Pedro acusan al exalcalde de El Alto Édgar Patana de tener un patrimonio de 300 mil bolivianos en bienes que van desde celdas hasta tiendas en alquiler, al interior de la cárcel de San Pedro. La exautoridad cumple condena por corrupción en el penal de Patacamaya.

El 20 de septiembre, los reclusos de la cárcel de San Pedro enviaron una carta a la Defensoría del Pueblo, en la que denuncian que sólo en el sector Posta, Patana tiene bienes en alquiler, entre celdas, puestos de jugos, abarrotes y “tiendas” de ropa.

“Recordemos que el señor Patana entró a la cárcel por enriquecimiento ilícito el año 2015 y no se pudo recuperar el dinero robado (…), Édgar Patana tiene más de 300 mil bolivianos en la cárcel de San Pedro, sólo en la sección Posta, sin contar lo que debe tener en la sección población”, revela la misiva.

El documento especifica que los bienes son: una celda valuada en 91.000 bolivianos, un espacio más pequeño calculado en 42.000 y alquileres de negocios al interior del penal que ascienden a los 84.000 bolivianos.

A estas propiedades se suma una habitación en el sector Población que tendría un valor de 87.500 bolivianos. En total son 299.500 bolivianos.

“Hemos intentado una y otra vez hacer un proceso de enriquecimiento ilícito al señor Patana (…) y el Ministerio Público se niega a hacerlo”, señala la carta. Explican que las denuncias nacen a raíz de un video en el que se observa al diputado Amílcar Barral con algunos presos.

En junio de este año, Barral señaló a Patana como el artífice del proceso que le iniciaron por presunta extorsión. Aseguró que la denuncia en su contra fue por la investigación sobre la venta ilegal de celdas en el sector Posta, en la cárcel de San Pedro. El exalcalde alteño era delegado de ese sector, quien, según reportaron en esa ocasión, realizaba cobros por “derecho de piso”.

A raíz de esta noticia, Patana fue trasladado al penal de Patacamaya para que cumpla su condena de cuatro años por hechos de corrupción. El exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, dijo que Patana es sólo un chivo expiatorio de los verdaderos “capos” de San Pedro, puesto que hay otras personas que están detrás de él. “La personalidades no son las que se muestran, no hay que ver la fotografía del crimen, hay que ver todo el acto, y en este caso de la Posta, hay otros actores que no son encontrados”, agregó.

Este medio fue a la Defensoría del Pueblo y se comunicó por teléfono para saber su posición al respecto, pero no hubo respuesta.

Página Siete / La Paz