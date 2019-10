Diputadas oficializan denuncia contra Evo por uso de bienes públicos en su campaña electoral

“Se trata de un uso indebido de bienes y servicios públicos (…). El 12 de octubre se hicieron al menos seis viajes en helicóptero y consta en acta que se usó el avión para entrevistas con medios de comunicación para posicionar su candidatura y asistir a cierres de campaña”, advirtió la diputada Sandoval.

De acuerdo con el calendario electoral vigente, la propaganda y los actos públicos de campaña se realizan entre el 22 de julio y el 16 de octubre. Durante este periodo, la norma electoral dispone una serie de restricciones.

Las diputadas opositoras Rose Marie Sandoval y Shirley Franco, ambas de Unidad Demócrata (UD), presentaron este martes una denuncia contra el presidente y candidato del MAS, Evo Morales, ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Fiscalía General, por usar helicópteros del Estado y el avión presidencial para la campaña oficialista.

“Se trata de un uso indebido de bienes y servicios públicos (…). El 12 de octubre se hicieron al menos seis viajes en helicóptero y consta en acta que se usó el avión para entrevistas con medios de comunicación para posicionar su candidatura y asistir a cierres de campaña”, mencionó Sandoval.

El artículo 125 de la Ley 026 de Régimen Electoral prohíbe el uso de bienes, recursos y servicios de instituciones públicas en campaña electoral. El artículo 126 detalla que si un servidor público infringe esa prohibición, el Órgano Electoral remitirá los antecedentes a la Contraloría para “la determinación de responsabilidades”.

En ese marco, las legisladoras de oposición remitieron el caso al TSE y enviaron por correo una copia de la denuncia hasta la Fiscalía General del Estado, en Sucre.

La querella presentada contra Morales ante el Ministerio Público establece que en su calidad de servidor público cometió el delito de “Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos”, mientras que en la denuncia ante el TSE se acusa al candidato del MAS de infringir la Ley 026 que prohíbe a servidores el uso de bienes en campañas.

“El Mandatario se trasladó de La Paz a Cochabamba para una reunión con personeros de India, de ahí se fue rumbo a Sucre, de Sucre a Potosí (cierre de campaña), de Potosí a Sucre (cierre de campaña) y de ahí a Santa Cruz (caminata electoral Villa Primero de Mayo), con actividades de su partido”, se lee en una parte de la denuncia presentada ayer.

Por su parte, el concejal paceño y dirigente del MAS Jorge Silva afirmó que no corresponde ninguna sanción contra Morales, pues no cometió ninguna ilegalidad, en el entendido en que las entrevistas que ofreció en su calidad de candidato se cruzaron con los viajes que hizo para atender las actividades de gestión pública.

“Es candidato, pero también sigue siendo Presidente y no se le puede pedir que se movilice en otro tipo de transporte, dejando de lado el tema de la seguridad que corresponde a un Mandatario. Los candidatos que también son servidores no pueden apartarse de la gestión y la campaña para hacer ambas cosas; es un tema sensible que no debe llevar a malas interpretaciones”, manifestó.

Una sentencia constitucional, emitida en julio pasado, dispone que las autoridades electas no están obligadas a renunciar para postularse a algún cargo.

La Razón / Luis Mealla / La Paz