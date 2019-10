Dos buenas formas de usar los mensajes destacados en Whatsapp

Hay una función en Whatsapp que muy poca gente usa, pero que tiene una utilidad tremenda en el día a día.

Todos sabemos que las conversaciones en Whatsapp se pierden, van arrastrándose hacia abajo a una velocidad de muerte, y hace que encontrar un mensaje sea más difícil de lo normal. Es cierto que existe un campo de búsqueda, pero no es todo lo efectivo que debería ser (no tiene filtros avanzados, por ejemplo). Por otro lado, muchos mensajes pueden estar pendientes de una respuesta, y si dejamos que vayan desapareciendo hacia abajo, podremos olvidar que teníamos una tarea pendiente.

Para todo ello tenemos los mensajes destacados, y aquí tenéis un par de consejos para aprovecharlos:

– Destacar todo lo que requiera una acción por nuestra parte.

Cada vez que recibamos un mensaje que requiera una tarea, lo destacamos, y para ello solo tenemos que seleccionar el mensaje y pulsar en la estrella superior, o si usamos la versión web, utilizar el menú de cada mensaje, tal y como se muestra en la captura inferior.

Una vez hecho esto, accedemos a la sección «destacados» del menú de Whatsapp:

Y allí estarán todos nuestros mensajes destacados, con la información de la persona que lo envió, para no salir del contexto.

De esta forma no perderemos mensajes importantes, no olvidaremos ninguna tarea que tenemos que hacer ni permitiremos que el tsunami de mensajes recibidos a diario oculte lo que realmente es fundamental responder en algún momento. Si se trata de una conversación con un cliente, podemos ir destacando los puntos más importantes de un proyecto para poder hacer el acta posteriormente.

– Liberar espacio de forma inteligente

Hace varias semanas os mostramos cómo era posible limpiar archivos de Whatsapp de forma rápida. Solo hay que acceder a Ajustes > Datos y Almacenamiento > Uso de almacenamiento para ver cuánto ocupa cada conversación que mantenemos en la aplicación.

Después pulsamos en la conversación (ya sea persona o grupo) que queremos limpiar, y accederemos a una pantalla con el espacio ocupado por cada tipo de archivo.

Al pulsar en «Eliminar espacio» podemos seleccionar lo que queremos borrar. Es en este momento donde la mayoría de las personas dejan seleccionado todo menos los mensajes de texto.

El truco está en la siguiente pantalla. Al pulsar en Eliminar elementos, nos da la opción de no eliminar los mensajes destacados, de forma que podemos en el día a día destacar los textos y las fotos y vídeos que no queramos borrar nunca, y realizar la limpieza sin miedo, ya que en todo momento podemos pedir que no se eliminen mensajes destacados en el último paso.

Los que usamos frecuentemente Mensajes Destacados conseguimos darle más utilidades, pero es impresionante la cantidad de personas que ni siquiera saben que existe esa opción, por lo que vale la pena divulgarlo.

Fuente: https://wwwhatsnew.com