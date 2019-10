El Cabildo por la Democracia y los afines al MAS, en una pulseada con La Paz como sede

Ambas concentraciones aglomeraron a una gran cantidad de gente

Miden fuerzas en La Paz. En el cabildo por la democracia, concentración que se lleva a cabo en el campo ferial de Següencoma, ubicado en la avenida Costanera, zona Sur de la ciudad, una gran cantidad de ciudadanos se han concentrado a convocatoria del Conade. Mientras eso sucede, en El Alto, otra multitud de gente se concentró para apoyar al MAS y Evo Morales.

Los ponchos rojos avanzaron por las calles hasta llegar hasta el teleférico rojo donde brindaron pleno respaldo al presidente Morales y pidieron que se respeten los resultados de la elección del domingo 20. Rechazaron las acusaciones de fraude y festejaron por la victoria. La concentración elogió a Morales y al vicepresidente, Álvaro García Linera.

Mientras eso sucedía, la concentración del Conade es una marea de gente. “El único objetivo es defender el voto. Mesa será presidente”, gritó Samuel Doria Medina. “Esta es una lucha pacífica y mañana será igual”, añadió Luis Revilla, alcalde paceño. Cuando llegó Carlos Mesa una gran ovación se escuchó en el lugar. “No nos cansemos, no aflojemos, porque ¡carajo no me puedo morir!”, cerró Doria Medina.