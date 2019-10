El Clausura entra a una seguidilla de seis fechas en 20 días

De acuerdo con el rol de partidos, de la fecha 17 a la 22 se disputarán cotejos entre miércoles y domingo sin pausas.

Jugadores del club Bolívar, el segundo del torneo Clausura. Foto: Archivo-APG

A 10 fechas para la finalización del campeonato Clausura de la División Profesional, Wilstermann y Bolívar son los líderes y afrontan desde el miércoles una seguidilla de seis partidos en 20 días en la pugna por el título. De acuerdo con el rol de partidos, de la fecha 17 a la 22 se disputarán cotejos entre miércoles y domingo, sin pausas.

Después del vigesimosegundo capítulo habrá un leve receso entre el 12 y el 22 de noviembre, en ese periodo la selección boliviana encarará su preparación para jugar partidos amistosos de la Fecha FIFA.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El viacrucis comenzará el miércoles cuando arranque la jornada 17 en la que los líderes jugarán de visitante. La Academia chocará en Potosí frente Real, el miércoles, y el Aviador enfrentará a Always Ready en El Alto un día después.

En 16 episodios del torneo Wilstermann manda en la tabla de posiciones con 36 puntos a tres de Bolívar; sus escoltas no pierden la esperanza de alcanzarlos. The Strongest marcha tercero con 29, Nacional y San José asoman con 27 y Always acopia 25 en el sexto lugar.

21/10/2019)

Fuente: la-razon.com