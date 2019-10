El equipo Maprin, favorito en la Vuelta al Cono Sur

El team Maprin, liderado por el tarateño Gilver Zurita, afina su preparación para competir en la Vuelta Integración al Cono Sur 2019, la dura contienda de bicimontaña que reúne lo mejor de los paisajes cochabambinos y que es organizada por Radio Esperanza de Aiquile.

Zurita, campeón en 2017 e inactivo en los últimos meses por problemas de salud, liderará el conjunto, en el que también correrán Carlos Saravia, de 19 años, y Yeneth Amurrio, de 23.

Amurrio representa una inclusión destacada en Maprin, considerando que la aiquileña puso su nombre en el primer puesto femenino. Ocurrió en 2017, año en que la organización incluyó por primera vez la categoría femenina.

«En 2019 no pude correr. Esta vez no quería quedarme con las ganas. Me siento emocionada».

Saravia, por su parte, relató que, pese a ser uno de los más jóvenes del grupo, irá en procura de una óptima ubicación y apoyará al líder, Zurita. Destacó la belleza de la cita. » Lo más lindo de la carrera son los paisajes y la solidaridad de la gente. Desde el primero hasta el último corredor disfruta al 100%».

Fuente: https://www.opinion.com.bo