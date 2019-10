El PIB creció 4% a marzo; en duda el segundo aguinaldo en Bolivia

El Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia registró al primer trimestre de este año un crecimiento del 4%, por lo que está en duda el pago del segundo aguinaldo. Para el Gobierno, la economía boliviana no pasa por su mejor momento.

“No estamos en el mejor momento”, pero no “por ganarme un voto” voy a decir que “sí va a haber” el pago del segundo aguinaldo, reconoció el lunes en la noche el vicepresidente Álvaro García Linera durante una entrevista en el programa Todo a pulmón de la red privada de televisión Cadena A.

El artículo 1 del Decreto Supremo 1802, del 20 de noviembre de 2013, establece que el pago del Segundo Aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia”, tanto para el sector público como para el privado, será otorgado en cada gestión fiscal cuando el crecimiento interanual del PIB esté por encima del 4,5%.

En seis años, el pago de este beneficio se dio en 2013, 2014, 2015 y 2018. En 2016 y 2017, el crecimiento interanual del PIB estuvo por debajo del 4,5%, por lo que no se activó su cancelación.

Según el Vicepresidente, “el único dato” que se tiene hasta el momento sobre el crecimiento de la economía boliviana es el “que ya ha salido del Instituto Nacional de Estadística (INE)” y que arroja una subida de 4% del PIB al primer trimestre de este año.

“Ese es el único dato que tenemos hasta ahorita: 4%. Y el siguiente dato va a ser ya del año redondeado, de junio a junio, y lo vamos a tener a fines de octubre”, puntualizó el Mandatario.

Al primer trimestre de 2018, la economía se había expandido un 4,56%, según datos oficiales publicados en el sitio web del INE.

García también fue enfático al señalar que se respetará lo que establece el Decreto Supremo 1802 y que no se aceptará presión de ningún sector. “No puedo ser demagogo, no por ganarme un voto voy a destruir la economía del país, soy responsable, veamos los datos”, y a fines de este mes anunciaremos si se paga o no el segundo aguinaldo, afirmó la autoridad.

Y añadió: “Yo ahorita por ganar votos puedo decir sí va a haber (el pago del segundo aguinaldo), no me atrevo a decir(lo), no hago demagogia”. “Esta regla se la respeta” y “no vamos a aceptar presión de nadie, ni de los trabajadores ni de los empresarios para romper esta regla”, que señala que este beneficio se paga cuando el crecimiento interanual del PIB supera el 4,5%.

Una de las actividades económicas que ha impulsado el crecimiento de la economía boliviana hasta 2015 fue el sector hidrocarburos. Sin embargo, en los últimos tres años, la menor demanda de gas natural por parte de los mercados de Brasil y Argentina ha provocado su decrecimiento.

Esta situación fue reconocida por el propio ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, quien dijo el 29 de julio que el único sector que tuvo un crecimiento negativo al primer trimestre de este año fue el de hidrocarburos. “Todos los indicadores muestran que la economía nacional va por muy buen camino y el único sector, por razones externas, por una cuestión de demanda de nuestro carburante es el gas, es el único que tiene cifras negativas”.

El Banco Central de Bolivia (BCB) ratificó el pasado 7 de agosto, durante la presentación del Informe de Política Monetaria Julio 2019, su previsión de crecimiento de la economía boliviana en 4,5% del PIB para la presente gestión. “El crecimiento de la actividad económica se va a situar alrededor de la proyección original, del 4,5%, como se proyectó”, declaró entonces Raúl Mendoza, Asesor Principal de Política Económica del BCB.(09/10/2019)

La Razón / Miguel Lazcano / La Paz