El voluntario que murió en el Tunari pidió a sus mamá esperarlo con cena

María Mena M. / Cochabamba

«Yo le dije hijo no vayas, ve a tus clases, pero él me respondió: Voy a ir mami, nos están convocando. El incendio sigue. Voy a ir y en la noche voy a llegar, me vas a esperar con cena, mami. Y se fue». Esas fueron las últimas palabras de Ernesto Fanor Nina Mami, el voluntario del Geos que falleció combatiendo las llamas del Tunari, dirigidas a su madre Rosemary Mamani, quien no pudo contener las lágrimas mientras hablaba de su hijo.

Después de acudir al llamado, por los incendios que se registran en el Parque Nacional Tunari, «no llegó a casa. Lo estuve esperando toda la noche», lamentó Rosemary en medio de un llanto desconsolado.

Ernesto era el segundo de tres hermanos y es recordado como una persona sociable y muy carismática. Ernesto Nina, padre del voluntario fallecido, recordó a su hijo como un joven estudioso y aplicado. No sólo estudiaba la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Mayor de San Simón, sino también cursaba una carrera técnica en el Tecnológico Mejillones.

«En el barrio mi hijo era muy conocido. Ahora se ha ido», lamentó el padre de Ernesto con la voz entrecortada.

Hasta el mediodía, familiares, amigos y compañeros del GEOS aguardaban en instalaciones del Instituto de Investigaciones Forenses (Idif) en espera del informe de la autopsia legal, para posteriormente trasladar los restos de Ernesto a su domicilio en la zona de Pacata Alta -al noreste de la ciudad- donde será velado.

«No lo podemos creer. Pensamos que es una pesadilla (…). No hay palabras para expresar lo que estoy sintiendo. Siempre lo recordaré por su amabilidad y lo respetuoso que era. Siempre tenía una sonrisa y una actitud positiva aunque estuviésemos pasando por un mal momento. Era muy trabajador y un cerebrito», cuenta una de sus compañeras del grupo Geos mientras aguardaba en el Idif.

La Fundación de Voluntarios, de Salvamento y Rescate Geos alista un acto para rendirle honores.

Ernesto Fanor ingresó a la Chiquitania en dos oportunidades para ayudar a sofocar las llamas. La mañana del lunes recibió el llamado de su unidad para combatir el fuego que arrasa el Tunari. A las 11.00 de ayer, Ernesto y sus compañeros ingresaron a la reserva; cerca de las 16.00 ocurrió el accidente y a las 21.30 aproximadamente rescataron su cuerpo.

El comandante de la Policía de Cochabamba, Raúl Grandy, afirmó que debido a la humareda del lugar Ernesto perdió la visibilidad por lo que cayó a un barranco de 180 metros de profundidad, perdiendo la vida al instante.

«Sufrió una lesión considerable en su cráneo. Consideramos que falleció de forma instantánea», afirmó Grandy.

Ernesto Fanor es la segunda víctima al sofocar las llamas en el Tunari. La primera víctima fue un comunario de Sacaba. Y la séptima a nivel nacional.

Fuente: https://www.paginasiete.bo