EN EL DÍA DE LA MUJER…

Mis amadas hijas.

Como ya saben, hoy es el Día de la Mujer y olvídense de esa burrera de mujer boliviana o internacional.

¡MUJER es MUJER de donde sea que venga!

…Y en eso no hay discusión.

Hijas mías, he mirado la vida para entender que la vida, no es vida sin ustedes las mujeres.

Las vi nacer, crecer y aprender. Hoy son mujeres adultas y ya saben qué hacer, pero nunca está demás que en este día les diga:

Vivan, sean alegres libres y felices, pero no confundan sus preciadas alas de libertad con libertinaje.

¡No no es digno de ustedes!, porque ustedes al ser mujeres ya son invaluables.

Vivan, sueñen, amen… Pero nunca dependan de un hombre y mucho menos si ese hombre NO ES un buen hombre. No pongan su felicidad en manos de alguien más.

Jamás esperen que alguien les baje la luna, ustedes solas pueden bajarse el sol.

Guíen y sean ejemplos de sus hijos en todo. Sean mujeres capaces, brillantes, autosuficientes y libres. No esperen a la «persona ideal», sean ustedes «la persona ideal».

Caminen altivas y dignas por la vida, sabiendo que nadie las apuntará jamás con un dedo. Sean buenas madres, sin olvidarse de ser buenas hijas con sus ancianos padres.

No se distraigan con las burreras de las malas amigas o traiciones o deslealtades de hombres comunes.

Hijas mías…

La mejor recompensa de la vida es la satisfacción de vivir sin lastimar a alguien. Usen su buen corazón en todo y cuando duden, acudan a su cerebro.

Hijas mías, el mundo es de ustedes, solo deben tomarlo; adelante, ¡de una vez!, no esperen que yo las empuje, ¿bueno?.

¿Algo más?, no creo y si olvido algo háganse las opas, ya sé que son capísimas en eso.

Las amo:

PA.

EL ESCRIBIDOR

Fuente: El Escribidor