“Es ridículo pensar en renunciar a una candidatura mientras exista un 20 por ciento del electorado que está desencantado con el masismo y el mesismo. Vamos a continuar hasta conquistarlo.

Siempre he dicho que hay cruceños que son peores enemigos de los cruceños, pero son sectores pequeños que sólo buscan sus intereses y no ven el bien mayor”, dijo el candidato a senador por Bolivia Dice No, Tomás Monasterio



Fuente: Asuntos Centrales

[fbo]