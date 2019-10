Eso se llama fraude

Carlos Federico Valverde B

Aunque el TSE haya declarado ganador a Evo Morales al 100% del conteo oficial de las elecciones del pasado domingo estas ya están marcadas como fraudulentas en la conciencia de la gente que participó y, además consideradas dudosas por el concierto internacional, dado que el caso se debatió en la OEA y el informe de las “dudas” expresadas en Bolivia se lo amplió en la sede de la organización, de manera que nada libra al TSE y al Gobierno (que son lo mismo y no debieran serlo) del estigma del fraude.

El TSE entregó resultados y se dijo que “la verdad se impondrá”, y es evidente que, si de algo carecen los resultados y el acto mismo en lo puntual, es de “verdad”, porque se ha venido discutiendo y cuestionando la falta de información transparente por parte del TSE que nunca dio certidumbre a la gente que su voto sería respetado y a los partidos, que sus condiciones de igualdad estaban garantizadas, frente al oficialismo; nada de ello ocurrió.

El TSE fue cualquier cosa; 3 o 4 “argumentos” que no les creyó nadie; no supieron explicar el largo “paro” del mismo… que fue el que les sirvió para “despegar a Morales de Mesa” en el 14% final del cómputo rápido; peor fue enterarnos que el Ing. Costas renunció porque, dijo que: “no se le avisó de nada”, pero él mismo no supo explicarse y terminó ofreciéndose como interlocutor en caso de auditoría, dejando el claro que es parte del plan del “sistema electoral” que urdió su salida para que él defienda el fraude “desde afuera”

Con lo que, además de todas las denuncias, de la publicación permanente de actas en redes y de la denuncia fundamentada de CC, que aún se puede ampliar, el corrupto y corrompido sistema electoral no contaba, con la aparición del ingeniero en Sistemas Édgar Villegas, quien fue entrevistado por Jimena Galarza en TVU de La Paz, donde hizo una explicación técnica del fraude, lo que lo obliga a estar viviendo a “salto de mata”, temiendo por su libertad, en un país en el que denunciar este tipo de cosas suele ser muy peligroso.

Fue penoso ver a Pary y Arce Zaconeta hablar en nombre del TSE/Gobierno y comenzar su participación en la reunión defendiendo la soberanía y no injerencia y argumentar “auditorías” de OEA y UE, como si la objeción fuera a la “preelección” y no lo ocurrido “poselección”, que es lo que se discute; en eso, ni OEA (dirigida por Almagro, que tiene un pie en cada lado y los cambia con una facilidad espantosa) ni la Unión Europea fueron partícipes y los cuestionamientos salieron de parte de ambos; la falta de certidumbre en las elecciones se acrecentó aún más después de la exposición y se terminó de enterrar con Pary en el programa de Fernando Rincón; en suma: las denuncias de fraude son cada vez más certeras; lamentable escuchar a la señora Choque con aquello de “la verdad se impondrá”; en este caso no hay “varias verdades”, hay una sola: FRAUDE

De acuerdo a información que se me acercó, el cómputo en el conteo de resultados, de las actas alimentado por transmisión de datos hasta las 20:00, alrededor del 84% de actas recibidas se detuvo simplemente para el público, porque la transmisión de datos nunca se detuvo solo que estos ya no fueron publicados en la página web; y aquí está probablemente la realización y la explicación del FRAUDE: se me ha informado que “migraron a otro link https, para mostrar el nuevo link, tal cual pasó el 21 de febrero 2016 en la madrugada”; esa es una “jugada muy técnica”, con la que los neófitos no estamos muy familiarizados; eso debe ser parte del análisis y de una explicación de NEO TEC, que se mantiene en un silencio absoluto y ya tendría que haber explicado su rol; como también debiéramos saber el papel de CIDSI 2019, traídos al país por Agetic y qué hizo Ethical Hacking; aquí todo suma para el descontrol.

Sobre lo de la “migración” es importante leer esto: “a eso de las 8 de la noche cuando el conteo iba por el 84% más o menos, ocurre un evento, donde desde una ip (dirección IP) interna se hace una migración de la BD hacia otro servidor en un “segmento” no controlado”; eso lo escribió el Msc. Ing. Angel Baspineiro Valverde, CISA, CISO, ESR-I Docente Titular USFX; hay mucho que explicar… eso sí, les tocará hacerlo con los votantes en las calles y el presidente hablando disparates ante sus adherentes.

Pobre país el nuestro, menos mal que la gente está movilizada