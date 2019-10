Especulación de precios en los mercados

Solicito encarecidamente al Comité pro Santa Cruz que por favor gestione una comisión con la intendencia del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y a Angélica Sosa o a quien corresponda que por favor controlen los mercados que han empezado a especular de manera injustificada. Advierto que esto podría causar problemas de saqueos que esperemos que no ocurran.

Si los comerciantes no están con esta lucha, es su decisión pero aprovecharse de una situación tan delicada es criminal y abusivo. Están subiendo los precios de los productos desmesuradamente. El costo es exactamente el mismo, los productos existen, es más, se van a empezar a podrir. Productos que subieron precio en el mercado 4 de Noviembre:

– Kg de pollo de Bs 12 a Bs 18 y ni hablar por presas

– Kg de carne de primera de Bs 36 a Bs 42

– Kg de tomate de Bs 6 a Bs 10 y 12

– Docena de banana (gualele) antes Bs 6 a Bs 10

– Maple de 30 huevos los más grandes antes Bs 20 ahora Bs 22 inclusive a Bs 25

Lo mismo con el resto de frutas y verduras. Señor, señora comerciante a ustedes no les está costando mas ningún producto en las entregas, no hay desabastecimiento de parte de los productores ni alza de precios por lo que no tiene ningún justificativo que suban los precios. Estos abusos no serán tolerados por la población que ya está cansada de otros abusos peores.

Autoridades y líderes cívicos intercedan por su pueblo o el pueblo va a entrar en cortocircuito que podría llevar a consecuencias sin control y peligrosas. Querido ciudadano, reclame a su “casera” no se deje reclame en grupo, ellos se van a victimizar pero las víctimas somos el pueblo. No le hurguen el hambre a la gente que eso es muy peligroso. Muchas gracias.

Fuente: Julico Jordán