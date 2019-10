Evo dice que tras dejar la política se dedicará a la crianza de peces

El presidente dice que se evitará la confrontación respetando los resultados de las elecciones generales del 20 de octubre. Fue entrevistado por el programa Esta Casa No Es Hotel

“Cuando hay algunos temas delicados que hay que tomar decisiones el Vicepresidente me dice: no, yo voy a firmar ese decreto, todo por cuidar al Evo”, reveló anoche el primer mandatario, entrevistado por una edición especial del programa Esta Casa No Es Hotel de ATB.

La máxima autoridad nacional destacó la “confianza” que existe entre él y Álvaro García Linera, que a su juicio es algo que no existía en anteriores gobiernos. “La sinceridad es la base de la confianza y construir confianza no es sencillo”, agregó el jefe de Estado.

Pero no fue el único dato revelador que lanzó, Morales también ratificó que desea ejercer la Presidencia por un mandato más para concluir los proyectos que inició; luego, anticipa que se retirará totalmente de la vida política y que instalará un criadero de peces en el Chapare.

Entrevista a Morales:

“Mi gran deseo es volver a la zona del Trópico de Cochabamba, de verdad tengo mucho deseo de instalarme piscinas de crianza de pescado, está de moda, mis compañeros están ganado muy bien, está creciendo el mercado. Como Presidente quiero dejar totalmente la política”, confesó Morales.

Sin embargo, también expresó su intención de fomentar el deporte, con alguna escuela de fútbol y de contar a sus compañeros cómo fue su experiencia como primer mandatario y dirigente sindical cocalero.

“Si queremos que se desarrolle nuestra querida Bolivia, es importante evitar la confrontación, respetando nuestras diferencias ideológicas, programáticas, culturales o sociales. Pero si primero es la confrontación, ahí estamos perdidos, y ¿cómo se evita la confrontación?, es respetar, evidentemente, los resultados de las elecciones nacionales”, comentó sobre la coyuntura electoral que vive el país.

Fuente: El Deber