Exigen anular el ‘partido de la vergüenza’ de la Copa 2019

Se siente perjudicado por el resultado y por la diferencia de goles que se dio en un partido del grupo C, de la Copa Simón Bolívar. Por ello es que Tomayapo exige que el encuentro en el que Fortaleza suplantó las identidades de seis jugadores y que terminó 14-1 a favor de Independiente, quede anulado para que los puntos no se los otorgue a nadie. “Queremos sentar un precedente para que esto no vuelva a ocurrir, perjudicando a terceros”, afirmó Eider Rojas, de la comisión técnica del representante tarijeño.

El encuentro, disputado el domingo en el estadio Patria de Sucre y en el que el visitante hizo jugar a dos choferes y a un utilero, entre otros, se disputó pese a las irregularidades, luego de la firma de un acta de los delegados de los dos equipos y la venía de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF); minutos antes, el veedor del encuentro, José Luis Chávez, había recibido el visto bueno de Adrián Monje, director de competiciones de la Federación.

La molestia de Tomayapo ya se la hizo conocer a la FBF, y por ello han pedido una audiencia con el presidente del máximo ente del futbol nacional, César Salinas, para tocar este y otros temas que preocupan, como las impugnaciones sin fallos, cuando se están definiendo a los seis equipos clasificados (dos de cada serie) de la Copa Simón Bolívar para la siguiente fase.

Tomayapo también, según Rojas, tiene el respaldo de los dirigentes de Stormers San Lorenzo, de Llallagua (municipio de Potosí). “Si no se puede, entonces que se confirme el walkover. Lo que no puede ser es que se deje el resultado (14-1) de un partido que nunca debió jugarse”, agregó Rojas, cuyo club envió una carta al director de competiciones de la FBF, Monje, alertando sobre las irregularidades que se están dando. Stormers San Lorenzo (25 puntos, y más 9), Tomayapo (23, más 20), Universitario (21, más 2) e Independiente (20, más 22) luchan por dos cupos para avanzar en el grupo C de la Simón Bolívar, cuando faltan dos fechas por jugarse. El 14-1 puso en carrera a Independiente, que estaba casi eliminado.

Para ‘Inde’ está todo bien

Marcelo Gálvez, de la comisión técnica de Independiente, afirmó que todo se enmarca en el reglamento, pues hubo un acuerdo entre ambos clubes, que está en un acta, para que se juegue el encuentro. “El partido se jugó dentro de las normas y si se tenía que observar era Independiente el que debía hacerlo. Y si hay sanción sería para Fortaleza y no para nosotros”, sostuvo.

Prueba contundente

Los seis jugadores suplantados confirmaron a este medio que no estuvieron en el partido del 14-1, pero sus nombres figuraban en la planilla. Ellos son Reiber Núñez, Marco Antonio Salazar, Matías Montaño, Alberto Medina, Ediberto Alpire y Alcides Morón.

En el Código de Disciplinario de FBF las sanciones van desde 1 a 4 años para los futbolistas que suplanten la identidad de otro y hasta tres años para los dirigentes que lo permitan.