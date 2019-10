FBF, rendida ante Farías: “Su plan nos enamoró”

En ello coincidió el director de la División Aficionados, Rolando Aramayo, quien, aunque manifestó su postura de no ser “exitista ni derrotista” ante las circunstancias, también reconoció que la FBF respalda sin concesiones a Farías, pues su proyecto teórico-práctico convenció a la entidad. “Es un plan que nos enamoró por cómo se quiere trabajar… con una filosofía de no tener miedo ni achicamiento y de (creer) que somos capaces de hacer un papel muy decoroso. Primero, lo que a la Federación le gusta es su marco teórico. Segundo, la capacidad que posee para implementarlo en el terreno de juego”.

En el balance parcial del trabajo del venezolano en la Verde, otro de los aspectos que ha convencido es que Farías puso el foco en la Sub 23, pensando en proyectar a los juveniles para las Eliminatorias Mundialistas. No “descuidó” la apuesta por los veteranos. “Nos mostró que este es el mejor camino, que no podíamos desechar a los jugadores con experiencia, como Saucedo (Carlos) o Arce (Juan Carlos). Seguramente podrán cubrir parte de las clasificatorias. Ya después, los jóvenes con buen nivel de competencia tomarán la posta”.

Consultado por el contundente triunfo ante Haití, con un doblete del orureño Erwin Saavedra y un tanto de Gilbert Álvarez, Aramayo contestó que lo más conveniente es no inclinarse hacia ningún extremo radical, aunque entiende la efervescencia con la que se mueven los hinchas. “Estoy contento, pero con mucha mesura respecto a cualquier comentario exitista o derrotista. Hoy (se dio) el triunfo. Ayer, la derrota y mañana habrá una posible caída o victoria.

Todos los bolivianos debemos apoyar a la Selección”. Y es que el funcionamiento que intentó imprimir la Tricolor en el amistoso ante el cuadro haitiano provocó el corte de ocho caídas consecutivas que había saboreado el conjunto nacional. La última goleada que registró Bolivia se dio ante Birmania (0-3), en octubre de 2018. A SUS CLUBES Los jugadores se desconcentraron tras los amistosos ante Venezuela y Haití. Retornaron a sus equipos. Por el lado de Wilster, los que se unieron fueron Gilbert Álvarez, Carlos Melgar y Leonel Justiniano.

8 Derrotas

El seleccionado boliviano puso fin a una racha gris de ocho caídas consecutivas.

