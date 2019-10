Gantz cancela reunión con Netanyahu para formar gobierno en Israel

El partido de Benny Gantz, gran rival de Benjamin Netanyahu en las elecciones legislativas del 17 de septiembre, anuló este martes (01.10.2019) las negociaciones previstas para el día siguiente sobre la formación de un gobierno de unión en Israel.

«Llegados a este punto, las precondiciones esenciales requeridas para nuevas conversaciones entre los equipos de negociación no se cumplen. Por consiguiente, no tendrá lugar ningún encuentro el miércoles», indicó en un comunicado la formación Azul y Blanco de Gantz, aunque no cerró la puerta a otras negociaciones.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

«Cuando esto sea apropiado y necesario, se añadirá un encuentro en la agenda esta semana o la próxima», agregó el partido.

La formación no dio detalles sobre estas «precondiciones», pero estima que Netanyahu no puede dirigir un gobierno mientras sus temas judiciales no estén solucionados. Asimismo, considera que Netanyahu no puede representar a todos los partidos de derecha y religiosos, sino solo al Likud.

El miércoles, los abogados del primer ministro comparecerán ante el fiscal general de Israel, quien tiene que decidir si inculpa o no a Benjamin Netanyahu por «fraude», «corrupción» y «abuso de confianza» en una serie de casos.

rrr (afp/efe)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas.