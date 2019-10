Gobierno inicia diálogo con sectores en conflicto y en Potosí se convoca al cabildo

El clima electoral que vive Bolivia obliga al Gobierno a ceder y aceptar diálogos con sectores en conflicto y que están en pleno desarrollo de protestas. Hoy, el Ejecutivo recibirá en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz, al Comité Cívico Potosinista (Comcipo), entidad que encabeza siete días de paro de actividades en la Villa Imperial. Además, el Gobierno aceptó la convocatoria al diálogo del Colegio Médico de Bolivia, que también está en conflicto.

A pesar de que hay un diálogo en medio, Comcipo convocó a un cabildo para el miércoles en la Villa Imperial. El evento se desarrollará bajo dos enfoques: la defensa del litio y de la democracia.

“Se ha decidido realizar el cabildo con dos temas muy importantes: la defensa del litio potosino y la defensa de la democracia. Al estar yendo a unas elecciones con candidatos ‘truchos’, esta convocatoria la estamos realizando para el miércoles”, informó el primer vicepresidente de Comcipo, Juan Carlos Manuel.

Potosí vivió ayer su séptimo día de paro cívico. Comcipo lidera la movilización en la Villa Imperial, donde existen varios puntos de bloqueos, lo que obliga a que el transporte público sea perjudicado. Además, las comerciantes cerraron sus negocios, incluyendo mercados. Sin embargo, el sector educativo no acata el paro y los estudiantes asisten a clases con normalidad. Las agencias de turismo son las más afectadas, ya que los turistas no llegan a Potosí por temor a las medidas de presión.

Comcipo reclama la abrogación del Decreto Supremo 3738, normativa que da pie a la explotación del litio y sus derivados a partir de la asociación con una empresa alemana. Los cívicos recalcan que esta disposición entrega el elemento químico a manos externas.

Al respecto, el vicepresidente Álvaro García Linera, en una entrevista con EL DEBER, explicó que la asociación con empresas extranjeras es para garantizar mercados a nivel internacional. La autoridad recalcó que para el 2023 el país tendrá ingresos de 2.500 millones de dólares producto de la industrialización del litio, algo similar como los negocios del gas en la actualidad.

“¿Qué no contralamos? El mercado, porque nuestro mercado es pequeño. Eso lo controlan los grandes países y necesitas asociarte con los grandes mercados para venderles baterías. La otra opción sería produzco carbonato de litio y les vendo y no me asocio con nadie, no me hago problema, pero estoy sacando la décima parte de la ganancia. Quiero industrializar, pero para hacerlo tengo que tener al socio que me va a comprar la batería, a un conglomerado de empresas extranjeras que tienen vínculo con los que producen carros. Es lo que hemos hecho”, detalló García.

Conflicto en Potosí

Tras 12 días de ayuno voluntario, el presidente de Comcipo, Marco Antonio Pumari, dejó ayer la huelga de hambre que instaló en la sede de Gobierno para liderar la comitiva que hoy, a las 6:30, se reunirá con el presidente Evo Morales. El dirigente señaló que la intención de los cívicos potosinos es la abrogación del Decreto Supremo 3738, ya que, a su parecer, esta norma no beneficia los intereses de los potosinos con el proyecto de industrialización del litio.

“Evidentemente, hoy dejamos la huelga de hambre porque mañana asistiremos a la reunión que convocó el Gobierno y en la que estará presente el presidente Evo Morales. Nuestra intención es que este asunto se solucione lo más pronto posible y eso está en manos del Gobierno. Nosotros defendemos los intereses de Potosí, defendemos nuestros recursos naturales, y en este caso el litio”, remarcó Pumari.

El canciller Diego Pary confirmó la reunión con Comcipo para hoy. Empero, el ministro de Relaciones Exteriores observó que en la dirigencia cívica existen “grupos minoritarios” que responden a intereses políticos. Incluso, insinuó que la alianza Comunidad Ciudadana (CC) está detrás de los conflictos en Potosí.

“Creo que la mayoría de los dirigentes de Comcipo son conscientes de que la solicitud de diálogo se está atendiendo. El mismo Presidente los ha convocado para poder escucharlos, debatir, analizar (propuestas) respecto a la industrialización del litio (…) Algunos grupos minoritarios están intentando llevar por otras aguas a Comcipo, pretendiendo destruir las demandas legítimas del departamento de Potosí. Los potosinos somos los más interesados que, a través de la industrialización del litio, Potosí pueda seguir fortaleciendo su desarrollo, su crecimiento económico”, dijo Pary.

El vocero de CC, José Bedregal, negó la acusación de Pary y señaló que la alianza no está inmersa en la movilización de Comcipo. “No sé de dónde saca (Pary) esa consideración. Nosotros estamos enfocados en la campaña y no tenemos nada que ver con ningún movimiento cívico”, recalcó.

Mientras, el candidato presidencial de Bolivia Dice No (BDN), Óscar Ortiz, decidió suspender el cierre de su campaña en Potosí debido al paro cívico que afronta esa región. El postulante señaló que en su programa de gobierno se postula en un Estado federal, como lo sugiere Comcipo.

“Apoyamos las demandas de federalismo de Potosí y la reivindicación del pueblo potosino de tener una participación directa en los ingresos por la explotación del litio”, refirió Ortiz en un acto proselitista en Guayaramerín, Beni.

El sábado, personas que acatan el paro en Potosí se enfrentaron con militantes del MAS que participaban en el acto de cierre de campaña, evento al que asistió Evo Morales. Pary culpó a CC de estos incidentes y anunció que denunciará el hecho ante los veedores de organismos internacionales que llegaron al país para fiscalizar las elecciones del próximo domingo.

Diálogo con médicos

Otro conflicto que está latente es con el sector del Colegio Médico de Bolivia. Los galenos llevan casi dos meses de movilizaciones y la ministra de Salud, Gabriela Montaño, anunció ayer que el miércoles se reinstala las negociaciones con este sector. “Recibimos una nota, planteándonos una posibilidad de que el diálogo sea el miércoles. Ahora estamos coordinando los horarios, pero esperamos que entre el martes o miércoles podamos volver a sentarnos en un escenario de diálogo y que finalmente se levante el paro”, informó Montaño.

La autoridad, a pesar de alentar el diálogo, acusó a dirigentes médicos que no quieren la solución del conflicto. “Hay ciertos dirigentes del Colegio Médico de Bolivia que no les interesa llegar a las conclusiones en el diálogo, han roto el diálogo”, reclamó.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Erwin Viruez, confirmó la convocatoria al diálogo.