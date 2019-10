In extenso, completo. Intervención de Alejandra Serrate en el Cabildo de Santa Cruz

In extenso, completo. Intervención de Alejandra Serrate en el el Cabildo del 4 de octubre de 2019, una ciudadana que es ejemplo de valor y coraje, de capacidades y visión, nos habló desde su juventud, desde la rebeldía: «Sr. Evo Morales Ayma sométase a la voluntad del pueblo y no someta al pueblo a su voluntad», me quedo con esa frase. Gracias Alejandra Serrate. Esta intervención, la del bombero rapero y la de Waldo Albarracín me parecieron las mejores sin desmerecer a las otras.

Fuente: Julico Jordán

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook