Jorge Lanata suspendió sus actividades laborales hasta el año próximo

Nadie sabía el motivo del encuentro, pero todos suponían que tenía que ver con la continuidad o no del programa de investigaciones. La reunión fue corta y ahí les confirmaron que el programa termina. No quedó claro si habrá uno más a modo de cierre de temporada. Lo que si se sabe es que es este apresurado final tiene que ver con la salud de Jorge Lanata, quien se cayó otra vez hace unos días en radio Mitre y no volvió al trabajo.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook