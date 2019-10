“La democracia está en riesgo, se agotó un modelo estatal”

Juan del Granado, exalcalde de La Paz, afirma que se agotó un modelo estatal y que se necesita abrir una transición democrática para renovar las energías del país. El líder político expresa que quien más capacitado está para esa tarea es Carlos Mesa, por su experiencia y su oferta programática.

En entrevista con Página Siete, además de sus consideraciones sobre la democracia, Del Granado hace un análisis de los cuatro principales candidatos de los comicios.

¿Cómo nos encuentra a Bolivia los 37 años de la democracia?

Después de 37 años hemos vivido momentos muy duros en estas tres décadas y media, caracterizados por sucesivos agotamientos de propuestas estatales, seguramente formuladas con la mejor de las intenciones, creo que no pudieron cuajar en la transformación definitiva, pero positiva del país.

El doctor Siles duró lo que duró, tres años. El agotamiento del 52 y la crisis se lo comieron y el 85 se inició otra fase estatal, la neoliberal, 20 años duró, con sucesivos gobiernos. Empezó el doctor Paz y terminó Gonzalo Sánchez de Lozada y al cabo de 20 años esa distinta manera de plantearse el país, de gobernar, de organizar la economía fracasó y surgió con fuerza la crisis.

Tuvimos elecciones y en ellas se articuló y se cristalizó otra propuesta estatal, encabezada por Evo Morales. Han pasado 14 años y así como en el periodo UDP hubo logros importantes y errores significativos, así como en el neoliberalismo hubo logros significativos y errores garrafales, después de 14 años estamos ante un gobierno y un esquema, una forma de organización del Estado que han tenido logros, que han tenido errores gravísimos, pero que se ha agotado.

Hemos ido con los agotamientos estatales de esperanza a frustración. Pero hay algo fundamental: se mantuvo la democracia.

Siles Zuazo tuvo la enormidad histórica de dar un paso al costado. Sánchez de Lozada, no. El ciclo estatal del neoliberalismo llegó a una crisis profunda, Sánchez de Lozada no dio un paso atrás, tuvimos que empujarlo a un helicóptero.

El doctor Siles abrió voluntariamente la transición, Gonzalo Sánchez no quiso abrirla. Hoy día, el gobierno del MAS se agotó, necesitamos una transición democrática. Evo Morales no quiere abrirla, quiere perpetuarse, quiere reelegirse, se mantiene en su criterio de violar la Constitución. Cuidado que tengamos que empujarlo a un helicóptero para que se abra la transición democrática porque la democracia, las energías de nuestro país, está claro, no se agotan con los agotamientos de las propuestas político estatales.

¿Quién de los candidatos opositores puede llevar adelante esa transición estatal?

Estamos en un momento en el que después de 36 años, pero en medio de eso después de 14 años, la democracia está en riesgo, se agotó un modelo estatal y necesitamos abrir una transición democrática para renovar las energías del país que no pueden agotarse porque se haya agotado la energía de un liderazgo, de una propuesta.

Carlos Mesa es la persona más capacitada para hacerlo, por dos razones: la primera, porque ya lo hizo, renunció, claro, yo era alcalde de La Paz, yo estaba en el meollo de los acontecimientos y creo que Carlos Mesa hizo un enorme esfuerzo por llevar adelante la transición democrática de la mejor manera y fue consecuente. Cuando ese esfuerzo se topó con una renovada acción opositora conservadora y sindical, él prefirió renunciar antes que imponer el malentendido principio de autoridad con la represión.

La segunda razón: he tenido cuidado de leer las propuestas gubernamentales y la de Carlos Mesa es la única que encierra consistentemente una propuesta de renovación: renovación democrática, renovación institucional, renovación ética y renovación económica.

Óscar Ortiz también habla de la renovación. ¿Qué lectura hace?

Es una persona que tiene cualidades, pero no tiene ninguna propuesta renovadora. Con el aprecio que le tengo a Óscar Ortiz, él es portador consciente o no de una propuesta conservadora. Está planteando el retorno del libre mercado, en oposición al estatismo, cuando necesitamos dejar atrás eso. No podemos estar entre estatismo y liberalismo, no podemos estar entre el peronismo y el macrismo, o lo que está pasando en el Ecuador. Basta de péndulos. Necesitamos una propuesta renovadora de esta difícil relación entre el Estado y el mercado.

¿Chi crece en las encuestas, es peligrosa su irrupción?

Chi tiene una propuesta ya no conservadora, sino regresiva. Es una propuesta que no se compadece de los avances que no solamente en el mundo, sino en Bolivia, hemos tenido respecto a temas vitales como la vida, como el matrimonio, la equidad de género, la igualdad de oportunidad. Chi es una regresión a momentos casi, casi cavernarios.

Se proyecta que ningún frente tendrá dos tercios en el Legislativo. ¿Eso es saludable o negativo?

Hay tres pilares de la gobernabilidad democrática en Bolivia. Un pilar es el de la gobernabilidad institucional: mayoría parlamentaria, que la puedes ganar en la elección o construirla después de la elección, haciendo alianzas y acuerdos con otras fuerzas.

La segunda gobernabilidad es la territorial, que es la que viene al día siguiente: elecciones subnacionales, el 2020. Puedes tener mayoría parlamentaria, pero si no tienes una fuerte presencia en las gobernaciones y alcaldías puedes tener una oposición territorial muy compleja, difícil. La tercera es la gobernabilida social. Puedes tener mayoría parlamentaria, Goni la tenía y tuvo que irse en helicóptero, porque no tenía consenso social, y el consenso social se construye desde el día siguiente de las elecciones.

Página Siete / Pablo Peralta M. / La Paz