La segundita

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Fundación Jubileo han anunciado la presentación de la segunda encuesta que refleja la opinión de la población en relación a los candidatos de las elecciones del próximo domingo. El pasado 11 de septiembre un sondeo similar realizado por las mismas instituciones fue vetado por el Tribunal Supremo Electoral, aunque se pudieron conocer los datos, altamente desfavorables con el oficialismo. Aquella vez, la entidad rectora de los comicios no dio explicaciones creíbles que motivaron la prohibición y posteriormente, el vicepresidente de la institución adelantó que la próxima vez no habría objeción. El reciente estudio ha sido realizado luego de conocerse la magnitud de los incendios de la Chiquitania, seguramente el evento que más incidirá en los resultados de la elección, junto con los cabildos. Prohibidos o no, los números se conocerán en los próximos días.

Fuente: eldia.com.bo