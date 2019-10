La selección sub-15 suma duelos rumbo al sudamericano

El torneo intercanional se desarrollará en este país en noviembre.





Ref. Fotografia: La «verdecita» venció a la escuela de Juan Manuel Peña en San Antonio.

Tras la gira que realizó a Brasil el mes de septiembre, donde disputó un cuadrangular ante Perú, Uruguay y la selección local; y se enfrentó a clubes de la liga brasilera; la selección Sub 15 continuó con su intensa preparación para disputar el Sudamericano el próximo mes de noviembre. De vuelta al país, el equipo dirigido por Cristhian Ocampo, intensificó su preparación y continuó disputando partidos amistosos en la ciudad de Santa Cruz. El pasado miércoles programó un encuentro ante Blooming consiguiendo el triunfo por 3 – 0. Luego de esa jornada, se enfrentó a la Sub 15 de la Escuela Juan Manuel Peña a la cual derroto 4 – 0. El exfutbolista acompañó a su plantel y le dedicó unas palabras a los nacionales, al igual que el entrenador de la tricolor mayor, César Farías.

Como aprendizaje. Más allá de los resultados de estos amistosos, como sostuvo el Dt Christian Ocampo, «la idea de estos partidos es incidir en la parte ofensiva, se nos dio, pero nos falta mucho para mejorar”. En cuanto al tiempo que la Verdecita lleva de preparación el estratega dijo que «sirve mucho para conseguir lo que se quiere, el cuadrangular internacional en Brasil ayudó, sin embargo, la realidad es otra y debemos ser más consientes para prepararnos de la mejor manera», sostuvo.

Rumbo al torneo. Este lunes 21 de octubre, los jugadores y cuerpo técnico de la Sub 15 emprenderán su viaje rumbo a la Argentina para enfrentar dos partidos amistosos frente a esa selección, y también se tiene programado disputar 4 partidos con equipos de la liga de ese país.

Farías estuvo presente. Con la voz de experiencia sobre sus hombros y con la seguridad de que los jóvenes jugadores son el futuro del futbol boliviano, este viernes, el seleccionador nacional César Farías, y el ex mundialista Juan Manuel Peña, dieron su voz de aliento a los jugadores de la Selección Nacional Sub 15 que tuvieron un partido de entrenamiento ante la escuela del reconocido ex futbolista. «Deben entender que el futbolista tiene que ser de buenos hábitos, nosotros necesitamos futbolistas de buenos hábitos, que se entrenen bien, que se entrenen el doble, que vayan al gimnasio, que entrenen la cabeza y se eduquen, que se conviertan en un tipo ganador», dijo Farias.

Experimentado. «Es la selección más joven que nos representa, es importante el trabajo que se desarrolla en estas edades, porque luego será la sub 17 y Sub 19», afirmó el ex futbolista quien llegó a jugar el Mundial de 1994 y la Champions League con el Villarreal.

Fuente: eldia.com.bo