Liposucción, marcaje abdominal y reconstrucción de senos: las cirugías a las que se sometió Jacqueline Bracamontes

“Hablando con el doctor y cuando me checó lo de la hernia del ombligo dijo ‘¿sabes qué? ya que te voy a abrir y te voy a arreglar la hernia, te tengo que coser los músculos porque tú aunque hagas 200 abdominales diarias no te va a quedar bien el abdomen porque tienes abiertos los músculos. Entonces él fue el que me convenció de hacerme eso y ya después me voltea y me dice ‘y ya de pasada te hago una liposucción’ ya sabes en los gorditos de la espalda”.