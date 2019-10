Loayza: “El fútbol son los clubes”

El presidente de Bolívar Guido Loayza pidió ayer a la Federación Boliviana de Fútbol que tenga en claro que “el fútbol son los clubes” y que las entidades deben recibir más dinero por los ingresos de la Copa América de Brasil.

“Debemos analizar y tener muy claro que el fútbol son los clubes. En la medida que tengamos clubes fuertes y organizados, el fútbol crecerá por gravitación propia. Eso tiene que entender la federación”, dijo.

El también expresidente de la Federación Boliviana de Fútbol identificó que “los clubes no están de acuerdo con la distribución de los ingresos. El tema es entender que hay que proteger a los jugadores. La federación no tiene ni un solo jugador. Del dinero de la Selección, la gran parte debería ir a los clubes. Lo que no se puede es hacer todo en detrimento de los clubes”. Loayza también se refirió a los derechos de televisión de la División Profesional, después de que se informó que Sport TV Rights ofreció 23 millones de dólares más el VAR para renovar contrato. “La misma empresa que hoy tiene los derechos de televisión duplica su oferta, quiere decir que hace mucho tiempo recibimos muchísimo menos de lo que deberíamos recibir”, destacó el dirigente.

Fuente: https://www.paginasiete.bo