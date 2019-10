Los cívicos blindan el cabildo con seguridad privada y gendarmería

Todo está listo para el cabildo a los pies del Cristo Redentor, hoy. El Comité Pro Santa Cruz contrató a un equipo de seguridad privada. La cita contará, además, con 70 guardias municipales que resguardarán ese acto. Los organizadores prevén que se superará el “cabildo del millón” de hace 13 años.

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, explicó que contrataron “un sistema de seguridad privada, que ya está, y se ha solicitado al municipio que nos pueda proveer 70 efectivos de la guardia municipal, quienes nos van a colaborar dentro del escenario”.

Los cívicos también esperan que la Policía Boliviana destine efectivos. “Que no exista ninguna distorsión, de que nosotros estamos llevando a una confrontación al pueblo, que no es así. No hay un pueblo que esté sometido al miedo, pero tampoco hay un pueblo violento”, expresó Camacho, quien pidió al Gobierno que “no haya ninguna provocación”.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Los cívicos cruceños convocaron a la masiva concentración para tomar decisiones en defensa de la democracia, el voto del 21F y de la Chiquitania.

Informaron que las preguntas recién serán formuladas durante el desarrollo del cabildo. “Hasta ahora hay seis preguntas”, manifestó Camacho, quien anunció que las mismas serán leídas por un representante de cada sector afiliado al ente cívico.

En criterio del presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Édgar Montaño (MAS), las consultas ya debieron ser presentadas ante la población hace 60 días, para que tengan legalidad, además se debería de contar con la observación del Tribunal Supremo Electoral.

El legislador considera que el llamado a esa concentración tiene afanes políticos, pues varios cruceños críticos al Gobierno -subrayó- pretenden asegurar su candidatura para las subnacionales del año 2020.

“Para tener legitimidad y legalidad Camacho tenía que haber socializado las preguntas, porque la sociedad va a definir aquello y si nadie conoce las preguntas sobre qué base dirán ‘sí acepto’”, sostuvo Montaño.

Frente a ello, el máximo dirigente cívico sostuvo que pedirle al Órgano Electoral que sea observador sería como solicitar “al verdugo” que avale el cabildo, cuando es la propia ciudadanía la que da legitimidad al evento. “Nosotros queremos decidir como pueblo. Sabemos que las autoridades no nos van a querer recibir, por eso estamos yendo a decidir”, manifestó Camacho.

La Ley de Régimen Electoral establece que los cabildos tienen carácter deliberativo, pero sus decisiones no son vinculantes, pero deberán ser consideradas por las autoridades.

Página Siete / Beatriz Layme / La Paz