Los valores sí importa

Por Sofía Hurtado, estudiante de secundaria

Durante todos estos días estuve viendo propagandas políticas en la televisión, las calles, redes etc. escucho a las personas que dicen que esta elección debe ser consciente y se debe votar por el segundo en las encuestas, aún no tengo la edad para votar lamentablemente, pero si pudiera hacerlo sé a quien le daré mi voto.

Tengo 15 años, llama mi atención esta coyuntura política, mis amigos me dicen que debería no interesarme tanto la situación política actual, que debería pensar en cosas más normales, cosas que se adecúan a mi edad como salir a divertirme, etc. pero me gusta leer y estar informada, ví una entrevista que le hicieron al candidato Óscar Ortiz en Unitel, ví en él franqueza en sus respuestas, fue muy claro y lo sentí sincero, reconoció sus errores, reconoció que es un ser humano con virtudes y errores, visualicé un valor importante en él y me parece importante, la sinceridad y lealtad con sus principios.

Hoy subí a un micro como todos los días para ir al colegio, unas personas hablaban sobre las elecciones y yo les pregunté, porque no le dan la oportunidad a Óscar Ortiz? Me respondieron que él no tenía carisma; le respondí, el carisma es más importante que los valores?. Tal vez ahora no puedo entender muchas cosas, pero me queda claro que los valores que te enseñan en casa son más importantes que cualquier cosa.

No pretendo que las personas que me lean voten por quien yo votaría, simplemente pretendo exponer mi criterio, yo no permitiría que una encuesta decida por mí, vuelvo a recalcar, me considero un ser humano que aunque no tenga la mayoría de edad para votar, tiene derecho a pensar, opinar y decidir según su propio criterio.

Este 20 de octubre las personas que cumplen la mayoría de edad y pueden votar decidirán mi futuro y el de muchas personas que aún no pueden emitir su voto, me atrevo a pedirles que voten bien, voten conscientemente, piensen, analicen, no subestimen el pasado de algunos candidatos que no responden con claridad cuando le preguntan sobre su pasado, en resumen, tienen en sus manos el futuro de sus hijos, mi futuro.

(material enviado por la oficina del senador Ortiz)