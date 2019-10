MAÑANA DE DOMINGO…

Estaba opeando en domingo en la plaza 24 de Septiembre cuando sentí lo que llega sin avisar…

Y claro, más desesperado que pitillero sin fósforo busqué un baño público.

Nada, en el centro no existen.

En ese afán y apretando eso que en mí parece una charola, pero que en Cinthia del Valle se llaman nalgas, caminé hacía la Manzana Uno y entonces las vi.

Al principio pensé que eran algunos albañiles tetones, de esos que en plena faena se sacan la camisa, pero no. Estos tipos estaban bailando en torno a la estatua de Gladys Moreno y le dedicaban unos cánticos más desorejados que una campana e palo.

Yo miraba desesperado buscando el ñoba, cuando vi que uno de los tipos tetones se acercaba a la estatua de Gladis y le daba un prende.

Me pareció de mal gusto, considerando el sabor que tiene la boca de una estatua, por más que sea de Gladys.

– «Ese tetón está tronau» -pensé mientras mi barriga sonaba como una cachuela.

Iba a acercarme para escuchar más de cerca, pero ya me costaba caminar, pero de lejitos escuché algo.

» Gladys respiró libertad, fumó irreverencia y cantó atrevimiento’, ‘De guapomó en guapomó tu voz en mi rebelión sonó’, ‘Cunumi altiva, Gladys la atrevida’, ‘Gladys Moreno ni sumisa ni devota, por siempre libre, linda y loca’, -decían los que yo creía que eran albañiles tetones.

De pronto vi el baño, abajo de la Brigada Parlamentaria. Llegué sudando frío y al entrar escuché decir a una señora vende pastillas:

– «Se pasaron de la raya esas feas de Mujeres Creando y los gendarmes no hacen nada, pero son buenos pa quitarle su canasto a un niño vende papitas…»

Ya no quise saber nada, estaba sentado y feliz y afuera se oían los cánticos, todo bien hasta que evidencié algo.

No tenía papel y tampoco había agua.

EL ESCRIBIDOR

npetv

Fuente: El Escribidor